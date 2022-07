La sanción histórica de la Ley de VIH contada desde la mirada de un sanjuanino

El jueves fue un momento histórico para el país. Después de 30 años se sancionó una nueva Ley integral de VIH que incluye también a hepatitis, tuberculosis y otras enfermedades de transmisión sexual. La pandemia que lleva 40 años ahora será tratada bajo un aspecto social, científico y desde una mirada de los derechos humanos. Alejandro Romero, referente de la organización Jóvenes Positivo San Juan, contó a DIARIO HUARPE cómo fue ese momento, su experiencia de convivir con el virus y la importancia de la normativa para la comunidad.

Para Romero, formar parte de la vigilia que se realizó en el Congreso Nacional fue una experiencia emotiva y llena de alegría, debido a que lograron alcanzar un objetivo por el que lucharon durante ocho años. Allí participaron organizaciones sociales de diferentes provincias que festejaron con euforia la sanción de la norma. “Este proyecto no tuvo bandería política y es importante destacar que salva vidas porque mueren trece personas por día relacionadas con el VIH y hepatitis. Es muy doloroso porque todas esas muertes son evitables”.

Romero comentó que la iniciativa tuvo varios obstáculos parar llegar al recinto. “Perdió tres veces el estado parlamentario, en 2016, 2018 y 2020”, indicó. Explicó que fue redactada desde una perspectiva de derechos humanos y de género, a diferencia de la anterior, que tenía un enfoque biomédico. En su texto, incluye capítulos referidos a las mujeres, personas gestantes y niños con VIH.

Dijo que la pandemia del Covid los favoreció para reelaborar el proyecto con una mirada más federal y resaltó la importancia de la virtualidad para lograrlo. Más de 60 organizaciones trabajaron para elaborarlo. “Recuerdo muchas reuniones y domingo de Zoom para que el texto fuera lo mejor posible”.

Miles de personas se reunieron frente al Congreso para esperar la sanción de la normativa. Foto: gentileza.

Por eso, destacó el rol de las organizaciones de la sociedad civil, quienes aportaron datos fundamentales y contuvieron durante todo este tiempo a las personas que viven con VIH. “Las asociaciones siempre cumplen un rol valioso a la hora de solucionar un problema para que no haya más estigma y discriminación”, señaló.

Lamentablemente, todavía persisten hechos discriminatorios por la portación del VIH, tanto en entornos cercanos como laborales. “Contás que vivís con el virus y te segregan en un montón de aspectos como compartir un vaso, un mate, ni hablar de las relaciones sexoafectivas”. El integrante de Jóvenes Positivos aseguró que esto es causa de la desinformación, porque el tratamiento retroviral hace que el virus sea indetectable y, por lo tanto, no trasmisible a otros.

Hace 15 años, Romero se enteró de su diagnóstico positivo de VIH y, en ese momento, lo relacionó, a la muerte y al Sida. “Por no recibir la información a tiempo me costó muchísimo darlo a conocer en mi entorno y gracias a las redes de personas viviendo con VIH pude adquirir información y empoderarme”. Gracias a los avances en materia de salud y los grupos de contención, hoy convive con el virus y lo toma como una circunstancia de salud más, similar a una persona que padece diabetes.

Otro tema que abordó fue el trabajo y el VIH. Detalló que muchas empresas realizan análisis preocupaciones a los aspirantes y, al enterarse de que los resultados de VIH son positivos, no los contratan. Aseguró que en muchos casos ni siquiera les informan los detalles de los estudios, lo cual es más grave aun teniendo en cuenta que es información personal. “Esperemos muy pronta, su reglamentación prohíbe a cualquier compañía exigir el análisis de VIH”, agregó.

La nueva Ley de VIH establece las personas que portan el virus pueden jubilarse anticipadamente con 50 años de edad. “Como tenemos un envejecimiento prematuro del cuerpo, se creó un régimen especial para nuestra jubilación”, detalló.

Para terminar, el referente social llevó un mensaje a todos aquellos que han recibido recientemente sus resultados positivos de VIH y que seguro atraviesan una situación difícil. “Yo le podría decir al que recibe su diagnóstico y no está interiorizado de todo esto, que no tenga miedo y que busque a más personas que viven con el virus y le cuenten su situación. Sepan que no están solos”.

Había un clima de alegría por la nueva Ley de VIH. Foto: gentileza.