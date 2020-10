La Selección Argentina, con horario confirmado para enfrentar a Paraguay y Perú

La Selección Argentina, que viene de dos victorias consecutivas, ya conoce los horarios confirmados para los duelos ante Paraguay y Perú, por las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá al conjunto paraguayo (que cuenta con Eduardo Berizzo como DT), el 12 de noviembre, a las 21, en la Bombonera, mismo escenario del triunfo ante Ecuador por 1-0 en la primera jornada. Luego, el 17 de noviembre, la Selección visitará a Perú -que dirige Ricardo Gareca- a las 21.30 de Argentina (19.30, horario local).

El conjunto nacional comenzó con el pie derecho las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022: cosechó dos triunfos en dos presentaciones, ante Ecuador en el debut (1-0) y Bolivia (por 2-1, en la altura de La Paz).

Lionel Scaloni, entrenador del equipo, aún no entregó la lista de convocados para la doble jornada que se viene. "La haremos sobre la base de jugadores de la convocatoria anterior, más algunos que podrían volver a estar con nosotros. Estamos teniendo problemas en ciertos puestos ya que hay futbolistas que no están en sus mejores condiciones, por eso puede haber modificaciones y que se sumen algunos que no han estado la anterior convocatoria, y que podrían entrar en ésta en base a lo que necesitamos", afirmó en una entrevista con el sitio oficial de la AFA.