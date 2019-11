La selección argentina femenina de fútbol empató en el descuento contra Colombia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino femenino de fútbol igualó hoy, en tiempo de descuento, con Colombia 2 a 2, en un amistoso jugado en el predio que el club Boca Juniors posee en la localidad bonaerense de Ezeiza.



Manuela Pavi (26m.Pt) y Sara Martínez (5m.ST) marcaron los goles de Colombia; Milagros Menéndez hizo los de Argentina.



El partido se jugó en el predio que el club Boca Juniors posee en Ezeiza y fue arbirtrado por Roberta Echeverría.



Colombia se puso en ventaja con un remate de Pavi desde afuera del área, que se introdujo junto al palo derecho del arco de Vanina Correa.



En el inicio del complemento Argentina llegó al empate, con un cabezazo de Milagros Menéndez y posterior desvío en Daniela Caracas.



De inmediato las colombianas volvieron a ponerse en ventaja, cuando Martínez quedó cara a cara con Solana Pereyra y definió al gol.



Argentina tuvo un par de chances de empate, primero con una gran habilitación de Nicole Hain a Menéndez, que definió por arriba de la arquera y la pelota se fue sobre el travesaño; y luego con una jugada personal de Yael Oviedo de izquierda a derecha que finalizó con un remate que rozó el ángulo izquierdo del arco de Natalia Giraldo.



Y en el tercer de los cinco minutos adicionados por Echevería el seleccionado argentino llegó a la igualdad, cuando Menéndez encontró una pelota suelta en el área tras un centro de Solana Pereyra y batió a Giraldo.







= Síntesis =







Argentina: Vanina Correa; Gabriela Chávez, Agustina Barroso, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Miriam Mayorga, Daiana Falfán y Dalila Ippolito; Nicole Hain, Mariana Larroquete y Soledad Jaimes: Dt: Carlos Borrego.



Colombia: Natalia Giraldo; Daniela Caracas, Daniela Arias, Kelly Caicedo y Julieth Rubio; Daniela Montoya, María Camila Reyes y Diana Ospina; Manuela Pavi, Sara Martínez y Mayra Ramírez. Dt: Nelson Abadía.



Goles en el primer tiempo: 26m. Pavi (C).



Goles en el segundo tiempo: 1m. y 48m. Menéndez (A), 5m. Martínez (C).



Cambio en el primer tiempo: 37m. Milagro Menéndez por Ippolito (A).



Cambios en el segundo tiempo: inicio Solana Pereyra por Correa (A), Adriana Sachs por Chávez (A) y Vanesa Santana por Falfán (A), 14m. Yael Oviedo por Jaimes (A), 25m. Wendy Katerine Bonilla por Pavi (C), 33m. Ilana Izquierdo por Reyes (C ) y 36m. Justina Morcillo por Stábile (A).







Amonestadas: Chávez, Santana (A); Rubio, Arias, Izquierdo (C).







Árbitra: Roberta Echeverría.







Cancha: Predio de Boca Juniors en Ezeiza.