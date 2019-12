La senadora Lucila Crexell se aparta de Cambiemos y forma un monobloque

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La senadora nacional por Neuquén Lucila Crexell resolvió apartarse del interbloque de Cambiemos en el Senado para conformar un monobloque, lo que deja al principal espacio opositor en la Cámara alta con 27 integrantes, informaron hoy fuentes parlamentarias.



La legisladora del Movimiento Popular Neuquino decidió alejarse del interbloque que conduce Luis Naidenoff, tras el cortocircuito que mantuvo con la UCR por el reclamo finalmente resuelto a su favor para que un radical ocupe la banca que dejó Horacio "Pechi" Quiroga, fallecido el 12 de octubre.



La senadora conformará un monobloque en la Cámara alta al que denominará "Movimiento Neuquino", según informaron fuentes cercanas a la legisladora, que se había acercado al espacio de Juntos por el Cambio por iniciativa del ex senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Pichetto.



Si bien Crexell declaró en las últimas horas que no iría como aliada de ningún interbloque, fuentes de la oposición en el Senado no descartaron que finalmente acompañe al Frente de Todos en las votaciones.



La senadora, además, dirigió críticas al espacio de Cambiemos al señalar al portal del diario de Río Negro que “después de todo el desconocimiento de Juntos por el Cambio al lugar que ocupaba en la lista y a la aplicación de la Ley de Paridad, se generó una ruptura y pérdida de confianza a la posibilidad de poder tener una armonía en el trabajo”.