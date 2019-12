La senadora Solari no integrará el Frente de Todos, aunque será su aliada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La senadora nacional por el Frente de la Concordia de Misiones, Magdalena Solari, no se integrará al Frente de Todos, tal como se había anunciado en la semana cuando se conformó la bancada que conduce el peronista José Mayans.



A través de un comunicado de prensa, el partido que gobierna Misiones informó que el único de los dos senadores que se integró al futuro oficialismo fue el ex gobernador Maurice Closs, quien fue designado vicepresidente Segundo de la Cámara alta.



Solari, en tanto, mantendrá la existencia del Frente Renovador, que había sido dado de baja por Closs, aunque trabajará como aliada del Frente de Todos.



De ese modo, la bancada encabezada por el justicialista formoseño José Mayans tendrá 41 senadores y el interbloque de Juntos por el Cambio, 29.



Así, la senadora Solari y el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, por Juntos Somos Río Negro, se manejarán de manera individual.



El Frente Renovador de la Concordia, pese a lo acontecido con Closs en el Senado, mantuvo una postura similar en la Cámara de Diputados donde sus tres representantes se mantendrán por afuera del Frente de Todos.