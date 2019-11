La sequía complica la situación de poblaciones rurales del norte chaqueño

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La prolongada sequía complica la situación de poblaciones rurales del norte chaqueño donde escasea el agua para la ganadería y las lluvias para la agricultura, aunque la provisión de agua potable continúa con normalidad, informó hoy el gobierno provincial.



“La situación afecta más a la población rural y a las actividades productivas porque la provisión de agua potable continúa sin interrupciones a localidades del departamento Güemes”, dijo hoy a Télam el presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Francisco Zisuela.



El funcionario señaló que la toma de agua cruda en Puerto Lavalle sobre el río Bermejo “mejoró un poco por la suba del caudal en unos 20 centímetros y nos permite potabilizar el agua para abastecer a Castelli, Miraflores, El Espinillo y Villa Río Bermejito”.



“La gran sequía que hay y la falta de lluvias se hace sentir y sabemos que los municipios están trabajando con los escasos recursos que tienen para asistir a las poblaciones rurales del inmenso departamento Güemes”, añadió para dar cuenta de la situación.



En ese sentido, Zisuela dijo: "La APA colabora con la provisión de agua potable y ahora lo estamos haciendo con Colonia Pellegrini, que tiene esencialmente población aborigen y está ubicada a 30 kilómetros de la Municipalidad de Villa Río Bermejito”.



Esa actividad de asistencia se repitió en los últimos días en poblaciones rurales alrededor de Castelli pero señaló que “es agua potable, no la que se destina a las actividades productivas, de las que se encargan los municipios pero la situación es complicada y nosotros en este momento no podemos hacerlo”.



Zisuela reconoció que “la situación financiera es también muy complicada para los municipios, pero sé que están trabajando y realizan esfuerzos para atender a las poblaciones rurales del modo que fuera porque es muy frecuente la solidaridad en situaciones de este tipo”.



Confirmó que los municipios de Fuerte Esperanza y Nueva Pompeya “están llevando agua a zonas rurales ubicadas en el medio de El Impenetrable” y “esto muestra que todos debemos hacer un uso racional del agua potable y también del agua cruda tanto de río como de represas”.



“La gente que vive en esa zona inhóspita de la provincia es muy solidaria, porque sabe que sus vidas, muchas veces, dependen de esas actitudes de vecinos y de las autoridades municipales que tienen que poner hasta lo último que tienen para brindar esa ayuda ineludible”, afirmó.



Finalmente, el funcionario dijo que en las últimas horas se produjeron pequeños chaparrones aislados de no más de 20 milímetros que llevó “alivio pero no es suficiente y hasta tanto no sean más intensas y de mayor cantidad la situación será complicada”.