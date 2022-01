La serie de hechos desafortunados que afectaron a los reemplazantes de Darío Barassi

Darío Barassi, el sanjuanino conductor de "100 Argentinos Dicen", está de vacaciones. En su cuenta de Instagram comparte el día a día de cómo pasa su estadía en las playas mexicanas en Cancún. Pero su descanso trajo una seguidilla de conductores a los que por diferentes motivos tuvieron que delegar el ciclo.

Desde su descanso posteó un mensaje referido a los artistas que lo reemplazarían en su programa en El Trece: "Che, ¿qué está pasando con los amigos reemplazantes de 100 Argentinos? Uno con COVID-19, la otra tuvo un accidente en la ruta... Aflojen hermanos que yo estoy de vacaciones, no puedo volver. Cuídense la puta madre".

La primera en remplazarlo iba a ser Dani La Chepi, pero debió aislarse tras ser contacto estrecho de El Pollo Álvarez, quien tuvo Covid-19.

Otro de los afectados es Fede Bal que también se contagió de Covid. Éste comentó: "Volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro de la garganta. Un poco de voz nasal. Me hice un hisopado y tengo Covid. Iba mañana a reemplazar unas semanas a Darío Barassi en '100 Argentinos Dicen' y por precaución sentí que lo mejor era que la producción me mande alguien que me pueda hisopar. Me hisoparon, me dio positivo".

Otra de las afectadas en esta serie de hechos es Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni que se accidentó en la ruta camino a Pinamar. La famosa explicó en un video que posteó en sus redes, cómo se sintió después del terrible incidente vial en el que el auto quedó destruidos y ellos ilesos: "No sé bien qué decir. No sé qué se dice en estos casos... Pero la verdad, fue un milagro lo que nos pasó. No entendemos cómo estamos enteros. Usen el cinturón. Fue cuestión de un segundo. No entendemos bien qué pasó, pero estamos bien".

De hecho, Manuela Viale, la hermana de Juana y Nacho Viale, reemplazó al animador, pero los resultados en el rating no fueron los esperados y la joven se verá desplazada esta semana por Nazarena di Serio.