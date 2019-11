La soja y el trigo cayeron en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La soja y el trigo cayeron en el mercado de Chicago a raíz de la falta de noticias sobre las negociaciones entre Estados Unidos y China por la guerra comercial y la toma de ganancias por parte de los operadores.



El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,36% (US$ 1,2) hasta US$ 331,6 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,17% (US$ 0,6) para concluir la jornada a US$ 336,3 la tonelada.



Los fundamentos de la baja radicaron en la falta de noticias sobre las negociaciones entre Estados Unidos y China para alcanzar un primer acuerdo que signifique el comienzo de la búsqueda de resolución definitiva a la "guerra comercial" que ambos países mantienen hace más de un año.



El presidente del país norteamericano, Donald Trump, habló ayer de la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre los países, aunque no dio más detalles y aseguró que sólo estampará su firma si dicha solución beneficia a Estados Unidos.



En este contexto, "los operadores están impacientes por el arribo de un acuerdo comercial antes de que empiece a entrar la cosecha de Brasil que es el principal competidor de los Estados Unidos en este mercado", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre la actividad en Chicago.



No obstante, la baja en el precio de los futuros de soja fue moderada por el retraso en la cosecha debido a inconvenientes climáticos que afectan las zonas productoras del país norteamericano.



El aceite volvió a bajar de forma abrupta en Chicago, con un retroceso de 1,60% (US$ 11) hasta US$ 673 la tonelada, lo que significó la pérdida de casi US$ 20 en su posición más corta en dos jornadas.



La harina, en contraposición, creció 0,60% (US$ 2) y concluyó la sesión a US$ 335,2 la tonelada.



Por su parte, el trigo retrocedió 1,52% (US$ 2,9) y se ubicó en US$ 187 la tonelada, producto de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión tras la suba de más de US$ 4 de ayer.



Sin embargo, "el mercado encuentra soporte en el empeoramiento en las condiciones en las que se desarrollan los cultivos en los Estados Unidos" indicó la BCR, ya que el Departamento de Agricultura de dicho país (USDA) informó ayer que 54% de la cosecha de trigo de invierno se encontraba en condiciones entre buenas y excelente al 10 de noviembre, tres puntos porcentuales menos que la semana anterior.



Por último, el maíz ganó 0,67% (US$ 1) y se posicionó en US$ 147,7 la tonelada, por ventas técnicas y por el acople a la baja en los precios del trigo.