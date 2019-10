La soja y el trigo concluyeron la jornada con subas en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La soja y el trigo subieron en la última jornada de la semana en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) aunque las operaciones se mantuvieron en un bajo nivel, informó la entidad bursátil local. La oleaginosa subió US$ 3 en la relación a la jornada anterior y se negoció a US$ 238 o $13.700 la tonelada. El trigo con entrega contractual escaló US$ 5 y se ubicó en US$ 165 la tonelada. Con respecto al cereal con descarga en noviembre y diciembre el precio ofrecido fue de US$ 165 la tonelada, lo que significó un salto de US$ 9 en comparación con el valor abierto del día de ayer. Para el trigo con descarga en enero 2020 el mejor valor ofrecido fue de US$ 167; febrero, US$ 168; y marzo, US$ 170. El maíz cerró sin cambios a US$ 128 la tonelada. En cuanto a las posiciones diferidas, el precio de compra con descarga en noviembre fue de US$ 130 la tonelada; diciembre, US$ 132; y enero, US$ 135. En lo que refiere al maíz de campaña 2019/20, el valor ofrecido abiertamente por el cereal con descarga entre marzo y mayo de 2020 fue de US$ 140; junio y julio, US$ 135; y agosto y septiembre, US$ 133. El girasol concluyó la jornada estable a US$ 240 la tonelada.