POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La soja y el trigo subieron en el mercado de Chicago por compras de los fondos de inversión, mientras que el maíz cayó US$ 1,6 debido a la toma de ganancias por parte de los operadores. El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,50% (US$ 1,7) hasta los US$ 336,7 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,47% (US$ 1,6) para posicionarse en US$ 341,8 la tonelada. Los fundamentos de la suba radicaron en la expectativa de que la producción estadounidense de soja sea menor a lo esperado por el mercado. A esta previsión se sumaron los primeros reportes de los productores que arrojaron un deterioro en los rindes de los cultivos, al llevarse a cabo las tareas de cosecha. Por tal motivo, "se registraron operaciones de cobertura (por parte de los operadores) ante la publicación del reporte de oferta y demanda mundial de granos que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicará el próximo jueves", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre la actividad en Chicago. La harina acompañó la tendencia alcista del poroto con una suba del 0,27% (US$ 0,9) hasta los US$ 329,4 la tonelada, ala vez que el aceite cayó 0,03% (US$ 0,2) la tonelada para concluir la jornada a US$ 656,7 la tonelada. Por su parte, el trigo ganó 0,33% (US$ 0,6) y se ubicó en US$ 180,2 la tonelada, debido a compras técnicas por parte de los fondos de inversión ante la expectativa del informe de la semana que viene. Por último, el maíz cayó 1,04% (US$ 1,6) y concluyó la jornada a US$ 151,5 la tonelada, por toma de ganancias, mientras que "los analistas aguardan por las estimaciones de cosecha a publicarse en la semana entrante, para despejar dudas acerca de cuál fue el impacto de las precipitaciones en el rinde de los cultivos", indicó la BCR.