Desde Trabajo frenaron las medidas de fuerza previstas por los médicos

Un día antes de un abrazo simbólico que tenían previsto los médicos que vienen reclamando mejoras salariales, la Subsecretaria de Trabajo dispuso un freno total para todas las medidas de fuerza de acción directa. Las autoridades aseguran que esta medida se toma en un contexto de pandemia y como una forma de priorizar el servicio de salud.

En contacto con DIARIO HUARPE el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, explicó que la medida se firmó este martes y hoy notificó formalmente a los interesados. El funcionario explicó que en los hechos él ha dispuesto consultar a la Comisión de Garantías del Ministerio de Trabajo de la Nación para que se expida sobre la pertinencia de que los médicos ejecuten medidas de acción directa en un contexto de pandemia en el que la "atención médica es crucial", aseguró el subsecretario.

Oribe aclaró que la medida tomada tiene un carácter de "excepcional y temporal". "Decidí hacer esta consulta ante la Nación porque la provincia y el mundo todo están atravesando por una pandemia que puso en riesgo la vida de todos, por eso opte por esta medida de excepcionalidad".

En relación a la característica de temporal, el funcionario explicó que este freno a las medidas de fuerza dudará hasta que se expida la Comisión de Garantías del Ministerio de Trabajo de la Nación. Oribe opinó que es de esperar que la decisión de este organismo nacional se conozca "a la brevedad", además aclaró que es "inapelable", es decir que se deberá hacer lo que determine este organismo.

Igualmente, el subsecretario aclaró que esto no implica que los médicos no puedan hacer el "abrazo simbólico" que está previsto para este jueves 3 de diciembre. El funcionario explicó que los profesionales están en su derecho de manifestarse, siempre y cuando no afecten la prestación del servicio de salud.

"Siempre y cuando los profesionales que se manifiesten no interfieran con la atención médica y con el funcionamiento de los hospitales, tienen derecho de sumarse a la protesta con total libertad", aclaró Oribe.

Con relación a la legislación que permite que la Subsecretaría tome esta medida, Oribe aclaró que esta medida cuenta con el aval de la ley provincial 377A que regula el funcionamiento de la dependencia de Trabajo en San Juan. Además, a nivel nacional se toma en cuenta a la ley 25.877 que reglamenta el régimen laboral.

Además el funcionario recordó que esta no es la primera vez que se recurre a Trabajo de la Nación para que dirima en este tipo de conflictos. El antecedente se dio en el año 2012 ante una medida de fuerza que también había dispuesto el Sindicato Médico.