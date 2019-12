La Superliga lanza su alianza con la aplicación Gloria para la captación de nuevos talentos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) presentará mañana un acuerdo con la aplicación Gloria, desarrollada por emprendedores argentinos en Silicon Valley, Estados Unidos, que facilitará a sus 24 clubes la búsqueda de nuevos talentos en el fútbol.



El acto de lanzamiento tendrá lugar en el estadio Monumental desde las 20 con la participación del titular de la Superliga, Mariano Elizondo; la CEO de Gloria, Victoire Cogevina; su programador Matías Castello; el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio y otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



La novedosa plataforma irrumpe como un intermediario virtual para que jugadores de todo el mundo, hombres y mujeres, profesionales o aficionados, ingresen en la órbita de los clubes asociados a ella mediante convenios con federaciones nacionales o ligas profesionales.



Su descarga podrá realizarse de manera gratuita desde cualquier teléfono con sistema operativo Android o iOS y sus usuarios -los futbolistas- serán visibles para los clubes por una membresía mensual de bajo costo.



Los usuarios subirán sus videos a la aplicación con datos básicos y toda esa información quedará a disposición de los clubes asociados a Gloria, que terminará su misión al momento de establecerse el primer contacto entre las partes.



“Nosotros automatizamos el primer paso: un club se interesa por un jugador y le damos la posibilidad de mandarle un mensaje. Sólo un club puede mandarle un mensaje a un futbolista y no al revés. Luego se ofrecerá la posibilidad de un llamado, un encuentro o una prueba. Una vez realizada esa primera conexión, nos corremos”, explicó Cogevina a Télam.



Los videos posteados por cada usuario serán analizados con inteligencia artificial de manera automática para categorizarlos y derivar la información mediante algoritmos, lo que facilitará la búsqueda de jugadores de acuerdo con ciertos parámetros o filtros.



En cuanto a la seguridad, los creadores de Gloria prometen una "integridad total" debido a que quienes bajen la aplicación no podrán contactar a cualquiera porque no tendrán acceso a las herramientas de búsqueda y mensajería.



Sólo los clubes asociados con Gloria podrán hacerlo a través de la plataforma web y sobre ella habrá un absoluto control de los administradores.



Cogevina es una joven empresaria argentina, fanática de Racing Club, hija de diplomático, que trabajó junto a su madre como representante de jugadores en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.



Castello, también argentino, realizó su formación profesional en Luxemburgo y abandonó su anterior trabajo en Facebook para el desarrollo técnico de Gloria.