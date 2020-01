La Superliga se reunió y quedó a un paso la reanudación para el 24 de este mes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) se reunió hoy en las oficinas de Puerto Madero para consensuar la reanudación del torneo el 24 de este mes, como estaba planificado.



Los presentes en la reunión fueron Jorge Brito (River), Pascual Caiella (Estudiantes de La Plata), Carlos Montaña (Independiente), Enrique Salvatierra (Atlético Tucumán), José Lemme (Defensa y Justicia), Gastón Laville (San Lorenzo), Augusto Costa (Vélez Sarsfield), Andrés Fassi y Rodrigo Escribano (Talleres de Córdoba), Juan José Concina (Newell's Old Boys).



Además, por parte del Comité Directivo estuvo el CEO y presidente, Mariano Elizondo, que les solicitó que repiensen las posturas para arrancar el campeonato como estaba previsto.



Por su lado, Roberto Digón y Cristian Devia, directivos de Boca Juniors y Racing Club, respectivamente, faltaron por diversos motivos.



Al final del encuentro, Brito tomó contacto con Télam y comentó: "No se resolvió nada porque la Comisión Directiva no tiene potestad de votar. En caso de querer una eventual modificación hay que votarla mañana y se necesitan dos tercios".



"Es importante que mañana estén acá los 24 clubes para decidir cómo continúa esto. Los tiempos del fútbol argentino son muy apretados y yo no quiero dar mi opinión en público por ser el representante de River", informó el vocero de la Superliga.



En esa línea, Brito deslizó que la "idea es consensuar el arranque el 24".



De hecho, los ánimos cambiaron desde el lado de la Superliga y confían en arrancar el campeonato el 24 de este mes como se programó, aunque recién mañana al mediodía se definirá de manera oficial.



Por otro lado, la Superliga ratificó que Independiente recibirá este domingo a River, desde las 19.10, en un partido postergado por la decimocuarta jornada.







-Programación de la 17ma. fecha-



Viernes 24 de enero



17.35: Aldosivi de Mar del Plata-Lanús



19.40: Gimnasia La Plata-Vélez



21.45: Rosario Central-Huracán



21.45: Unión de Santa Fe-Argentinos



-Sábado 25 de enero-



17.35: Arsenal-Newell's Old Boys



19.40: San Lorenzo-Estudiantes de La Plata



19.40: Central Córdoba de Santiago del Estero-Colón de Santa Fe.



21.45: Godoy Cruz de Mendoza-River



-Domingo 26 de enero-



17.35: Banfield-Patronato de Entre Ríos



17.35: Defensa y Justicia-Talleres de Córdoba



19.40: Racing-Atlético Tucumán



21.45: Boca-Independiente.