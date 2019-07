La tragedia que marcó a las dos familias más ricas y poderosas de Europa

Una tragedia vistió de luto a las dos familias financieras más ricas y poderosas de Europa, los Goldsmith y los Rothschild. Es que falleció su hija de 15 años en un accidente.

Se trata de Iris Annabel quien murió aplastada por su cuatriciclo en la propiedad campestre familiar situada en el condado de North Brewham, Inglaterra. La joven estaba conduciendo el vehículo, volcó, quedó atrapada debajo y perdió la vida en el acto.

Su padre, el parlamentario Ben Goldsmith dejó un mensaje en Twitter: "Querido Dios, por favor, ¿puedo recuperar a mi hermosa, brillante y amable niña, por favor, Dios? Y si no, por favor cuídala mucho más. La amo tanto y estoy muy orgullosa de ella. Me duele tanto que no puedo describirlo".