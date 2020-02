La tumba de Tutankamón y otras reliquias serán exhibidas en el Gran Museo Egipcio desde octubre

Después de 18 meses de construcción y de un proceso que incluyó reclamos a varios países europeos por la expropiación de obras del patrimonio egipcio, en octubre próximo abrirá sus puertas el Gran Museo Egipcio (GME), un gigantesco recinto de 50 hectáreas en las afueras de El Cairo que alojará más de 50.000 piezas arqueológicas, entre ellas la célebre tumba de Tutankamón.



Entre el rico acervo que formará parte de las salas de exposición permanente no estarán algunas de las piezas más icónicas del Antiguo Egipto, como el busto de Nefertiti o la piedra de Rosetta -clave para descifrar los jeroglíficos egipcios-, dos de las muchas que fueron expoliadas y que en los últimos años el Gobierno egipcio ha intentado recuperar mediante reclamos formales a Francia, Holanda o Inglaterra, entre otros países.



Zahi Hawass, arqueólogo y ex ministro de Antigüedades de Egipto, también conocido como el "Indiana Jones" egipcio, es una de las figuras que más ha luchado por recuperar el patrimonio robado, y, según deja en claro, no dejará de hacerlo: "Vamos a recuperar todas las piezas. Recuperaré todo el patrimonio expoliado. Soy un gran luchador, y siempre gano", publicó la agencia de noticias EFE



"Hay que concienciar a los gobiernos responsables. Macron -presidente francés- ya ha reconocido que el imperialismo sustrajo muchos artículos de África que tendría que devolver. Y el Museo de Amsterdam ya ha empezado a hacerlo y nos está devolviendo piezas", indica.



El egiptólogo se encuentra en Madrid para impartir una conferencia dentro de la muestra "Tutankamón: La Tumba y sus Tesoros", que estará abierta hasta el 19 de abril.



Este será, de hecho, el último viaje del ajuar del "niño de oro", porque "cuando el GME esté listo, en octubre de este año, el tesoro de Tutankamón no viajará nunca más. Se quedará en El Cairo toda su vida", anticipó el famoso y polémico experto egipcio.



Esta tumba y los más de 5.000 objetos que la componen son, de hecho, el motivo de que Tutankamón sea uno de los faraones más famosos de la historia, pese a haber tenido un reinado muy corto (del 1332 al 1323 a.C.) y morir con solo 18 años.



"Su tumba es única porque cuando se encontró estaba completamente intacta pero, además, su descubrimiento se vio acompañado de un halo de misterio, con la muerte -cinco meses después del hallazgo- de Lord Carnarvon, quien había financiado la búsqueda de este tesoro indescriptible. Ahí nació la leyenda de la maldición de Tutankamón y tantas otras historias que gustan al público", explicó Hawass.



El experto aseguró que los saqueadores de tumbas intentaron entrar en un par de ocasiones pero las dos veces la policía del cementerio del Valle de los Reyes logró espantarlos y sellar la entrada. Tiempo después, la construcción de la tumba de Ramsés VI bloqueó la entrada y evitó que cayera en manos de los ladrones.



Cuando Carter la descubrió, encontró una tumba intacta, con 5.398 objetos. "De todos ellos, me quedo con la daga que tenía la momia. La talla del artista es simplemente impresionante. Además, era la daga del faraón, la que utilizó para luchar contra las criaturas salvajes en su corta vida", subrayó Hawass.