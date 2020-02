La TV Pública estrena documental sobre el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA

Hace 2 horas

La Televisión Pública Argentina pondrá en el aire mañana a las 20 el documental "AMIA. El Juicio por el Encubrimiento", del experimentado documentalista Miguel Rodríguez Arias, que trabajó con 300 horas de archivo de ese proceso judicial.



"Hay medios y periodistas que dicen que la causa AMIA está muerta, pero hoy es un juicio que está totalmente vivo porque está en apelación y nadie habla de este tema, de lo que hablan es del memorándum, traición a la patria y la muerte de (el fiscal Alberto) Nisman. Viendo el resultado del juicio, llego a la conclusión de que faltan condenas", le dijo a Télam Rodríguez Arias, quien cuenta con 42 documentales, muchos de ellos para cine.



El documental aborda lo ocurrido en la causa y sus efectos colaterales a lo largo de los 25 años desde que se produjo el atentado; además, el fiscal Federico Delgado, el periodista Néstor Espósito y Rodríguez Arias debaten sobre el tema.



El atentado se produjo en julio de 1994 y causó la muerte de 85 personas, mientras que el primer juicio oral tuvo lugar entre 2001 y 2004, el cual reveló las irregularidades en la etapa de investigación, que estuvo a cargo del ex juez de la causa Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbacchia, y de miembros del Poder Ejecutivo del momento en que se produjo el atentado, la cúpula de la SIDE y el principal espía de la agencia, Antonio Stiuso, entre otros.



En los testimonios autoincriminatorios de ese juicio oral se obtuvo la prueba fehaciente del pago al abogado y ex vendedor de autos usados y siniestrados, Carlos Telledín, de 475.000 dólares para que cambie su testimonio y permita desviar la investigación.



La Causa AMIA II llegó a juicio en 2015 y en 2019 tuvo su primer fallo: condenó por encubrimiento y otros delitos a Galeano; al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y a su número dos Juan Carlos Anchezar; a Telleldín y a su ex pareja Ana María Boragni; al policía Carlos Castañeda; a Barbaccia y Mullen.



El ex presidente Carlos Menem, el entonces titular de la DAIA, Rubén Ezra Beraja, el abogado Víctor Stinfale, el ex jefe de Contrainteligencia Patricio Pfinnen y Alfredo "Fino" Palacios, fueron absueltos.



"Hay gente condenada por el encubrimiento de la conexión local, que merece ser condenada, más allá de que son condenas leves y de que haya otra gente como (el ex ministro de Interior, Carlos) Corach que ni siquiera fueron procesados. Hay que seguir investigando la conexión local", sostuvo Rodríguez Arias.



La Causa AMIA, además, en los últimos años estuvo "tapada", en palabras del documentalista, por otras tramas paralelas al atentado, como la muerte de Nisman y el Memorándum impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, causa por la que la actual vicepresidenta y otros ex funcionarios son investigados.



"Nosotros no hablamos de Nisman ni del Memorándum porque sino tapás una cosa con la otra, como una mamushka, y la cuestión de fondo es la verdadera causa AMIA. Tuve que usar archivos internacionales para contar eso", explicó el director.



"Lamentablemente -opinó- la Justicia es muy influenciable por los medios. No hay nadie que se anime a poner el gancho por el suicidio o el asesinato de Nisman. ¡Cinco años! porque los medios de mayor tirada y los canales apuntan tanto al asesinato, que nadie se anima. Puedo pensar que mi documental va a revelar una cantidad de cuestiones que ojalá hagan reflexionar a los jueces".



Durante el transcurso de la investigación judicial, una vez que lo sacan a Galeano, el proceso recae en el fallecido Claudio Bonadio, magistrado que "cajonea" la causa, motivo por el cual también lo apartan, aunque se "salva" del juicio político que había pedido la querella.



Luego, el expediente recayó en el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien en el documental dice que a veces la resolución de las causas depende del azar.



"A la Justicia se la crítica por todos lados, por derecha, izquierda y centro. Y la causa emblemática es ésta, es el atentado mas importante desde la Segunda Guerra Mundial contra una institución judía, si esa causa no es emblema están viendo otro canal", sostuvo, el realizador.



Rodríguez Arias explicó que el documental lo realizó con fondos propios "sin condicionamientos", no a pedido del canal, y que la investigación la inició en 2001.



"Trabajar con material de los juicios es entrar a las causas por el lugar preciso, esto se ve claramente en los juicios de Nuremberg, a Adolf Eichmann o el Juicio a las Juntas", comentó.