La UCR formoseña denunció a un intendente justicialista por no permitir que asuma un concejal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La UCR de Formosa denunció hoy al intendente de la localidad El Colorado, Mario Brignole, por "tratar de impedir que asuma" el concejal electo Pablo López Pereyra, por ser, según el jefe comunal, un "deudor moroso".



El Comité Provincial de la UCR y el bloque de diputados provinciales alertaron que "no vamos a permitir que el gildismo (el sector del gobernador Gildo Insfrán) atropelle la voluntad popular".



En un comunicado remarcaron que "las palabras de Brígnole dan a entender que se está preparando un fraude al electorado".



El electo diputado provincial de la UCR Juan Amarilla dijo a Télam que "es improcedente desde todo punto de vista la alocada pretensión del intendente de El Colorado de valerse de una circunstancial mayoría para impedir que un hombre electo por la voluntad popular pueda asumir su cargo de concejal".



Añadió que "el intendente puede perseguir el cobro por medios legales idóneos, incluso solicitar el embargo del sueldo del concejal, pero no constituye un impedimento para la jura".



Brignole dijo a Télam que "esa información es falsa, como intendente no tengo facultades para hacer eso, y en todo caso decide el Concejo Deliberante".



Igual, dijo, "voy a presentar documentación" sobre situaciones de morosidad pero "no solo de esta persona sino de todos los electos concejales".



Y aclaró que la ley 1028 señala que "no pueden ser funcionarios municipales los deudores morosos" y este dirigente, subrayó, "nunca pagó ningún servicio, impuesto y tasa municipal".