La UE firma el acuerdo del Brexit y queda a dos pasos de concretar su divorcio de Londres

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los líderes de las dos principales instituciones de la Unión Europea (UE) firmaron hoy el acuerdo de salida del Reino Unido del bloque comunitario, en el penúltimo paso para que se cumpla un proceso iniciado hace casi cuatro años con un referéndum en el que los británicos se pronunciaron a favor del divorcio.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo el anuncio en su cuenta de Twitter: "Charles Michel (el presidente del Consejo Europeo) y yo acabamos de firmar el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la UE, abriendo el camino para su ratificación por el Parlamento Europeo".



La política alemana acompañó el mensaje con dos fotografías: una del acta con las firmas y otra en la que además de los firmantes, se puede ver al jefe negociador del bloque europeo, Michel Barnier, detrás de ellos y junto a la bandera de Europa.



Michel, quien a partir de la semana próxima presidirá las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno en la capital belga con una silla menos, expresó su confianza en el nuevo vínculo que se establecerá con Londres.



"Las cosas inevitablemente cambiarán pero nuestra amistad se mantendrá. Comenzamos un nuevo capítulo como socios y aliados ", expresó en un comunicado.



La copia firmada del acuerdo viajó en una valija diplomática a Downing Street, a la espera de que la firme el primer ministro británico, Boris Johnson, informó el diario británico The Guardian.



Ayer, el acuerdo recibió el consentimiento de la reina Isabel II.



El documento, de casi 600 páginas, explicita, entre otros temas, los derechos de los ciudadanos, las obligaciones financieras por un valor de 33 mil millones de libras esterlinas (más de 43 mil millones de dólares) que debe pagar el Reino Unido por el divorcio y el protocolo de Irlanda del Norte, que establece los arreglos en torno a la frontera abierta en la isla de Irlanda.



Ayer, la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo respaldó el acuerdo por 23 votos a favor y tres en contra, en su última acción antes de que la semana próxima lo apruebe el pleno de ese cuerpo legislativo.



El acuerdo establece que el Reino Unido abandonará el bloque regional el 31 de enero a la medianoche de Europa Central y permanecerá en el mercado único y en la unión aduanera hasta 2020 aunque no tendrá participación en ninguno de las instituciones con poder de decisión.



Johnson anticipó que no piensa extender ese período de transición, una opción que está disponible en el acuerdo de retirada.



Según el primer ministro los 11 meses disponibles para amoldarse a la nueva situación le otorga un "amplio" margen para conseguir un acuerdo integral.



Está previsto que la posición negociadora de la UE, también llamada mandato, sea adoptada el 25 de febrero en una Comisión de Asuntos Generales a la que están citados los ministros del bloque.



Después de ese paso, comenzarán las negociaciones formales sobre la futura relación, después de 47 años de membresía.



Una declaración política sobre los contornos de la futura relación -que ya tiene el visto bueno de Londres y de las demás capitales de la UE- establecerá los parámetros de las conversaciones entre los dos equipos negociadores para concluir la ruptura tras 47 años de matrimonio entre la Unión Europea y el Reino Unido.