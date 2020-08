La Unión Industrial busca consenso para que todo el sector regrese al trabajo

Luego del brote de coronavirus que se inició en Caucete, el gobernador Sergio Uñac decidió que San Juan regrese a Fase 1 para mitigar el contagio. De esta manera, desde el pasado sábado, sólo las industrias consideras esenciales están cumpliendo tareas de forma normal. A pesar de esto, desde la Unión Industrial de San Juan, buscan el consenso necesario para que todo el sector, ejecutando los protocolos sanitarios vigentes, regrese a las tareas antes de finalizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno.

Con este objetivo, las autoridades de la Unión Industrial se reunirán durante este lunes con los ministros del Ejecutivo local para iniciar el diálogo necesario que termine en el retorno de la producción.

“Es muy difícil determinar qué significa industria esencial, esto significa que queden zonas grises y se genera muchos conflictos sobre quienes trabajan y quiénes no”, dijo el presidente de la Unión Industrial, Hugo Goransky.

En el mismo sentido añadió que “la industria en San Juan no genera tránsito de personas y no ocupa el transporte público, pero si genera trabajo y mueve la economía. Entonces sería muy positivo que a la industria se la tome toda como un solo bloque y no se busquen definiciones que generan confusiones”.

Goransky compartió la decisión del gobernador Sergio Uñac de regresar a Fase 1 durante 14 días, en pos de mitigar los efectos del coronavirus y cuidar la salud de los sanjuaninos, aunque también aclaró que “lo más correcto es tratar de buscar un equilibrio”.

Sobre esto aclaró que “no queremos poner en riesgo a la población, pero debemos analizar las circunstancias que hoy atravesamos. El gobernador tomó la decisión adecuada, se han aislados barrios y quizás tomando los protocolos sanitarios podamos regresar al trabajo que es lo estamos deseando”.

La industria en San Juan, luego del parate inicial de marzo, retomó la producción a mediados de mayo aunque no fue a pleno y desde entonces viene cerrando los balances con saldo negativo. Es por eso que el pedido que le harán al Gobierno de San Juan, de continuar trabajando durante la cuarentena, es vital para evitar mayores problemas.