La UNSJ facilitó el cursado de alumnos en materias que son prácticas y teóricas

Debido a la pandemia, la virtualidad llegó para quedarse durante bastante tiempo en diversos ámbitos y en la educación no es la excepción. Por esta razón, en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) tomaron una medida que va a facilitar el cursado en materias que son prácticas y teóricas.

Desde el Consejo Superior aprobaron una nueva regularidad parcial denominada “Regular comisión 2020” que les permitirá a los estudiantes cursar, en el actual cuatrimestre, las materias que sean correlativas del anterior y que incluyan tanto teoría como práctica.

Vale aclarar que una materia es correlativa de otra cuando es necesario estar regular (haber cursado y aprobado prácticos y parciales) para poder cursar la siguiente. En una gran cantidad de casos, estas disciplinas incluyen la parte teórica y la práctica, pero la pandemia está imposibilitando aplicar en la realidad lo aprendido. Por esa razón es que aprobaron este nuevo tipo de regularidad.

“Hay asignaturas que tienen un porcentaje de práctica, entonces los docentes no podían darle la regularidad al alumno que pudo cursar en el primer semestre porque hizo lo teórico, pero no lo práctico. Por eso se generó esta nueva figura de alumno regular que le permita en este cuatrimestre cursar las correlativas del primero que, como no terminaron completamente, no tienen la regularidad absoluta”, explicó a DIARIO HUARPE la vicerrectora de la UNSJ, Mónica Coca.

Aunque no podrán rendir el final de la materia de este segundo cuatrimestre hasta que no tenga la correlatividad completamente aprobada y con la práctica incluida.

Con respecto al tiempo durante el que se va a extender esta regularidad parcial, Coca aclaró que va a mantener “todo lo que sea necesario”, es decir, hasta que puedan realizar las prácticas.

Esta nueva figura la aprobaron el jueves 17 de septiembre y según comentó la vicerrectora, ya se está comenzando a aplicar. No obstante, la puesta en marcha depende de cada una de las facultades.