La UTA acordó un aumento en Trabajo y la oposición llamó a un paro general de 24 horas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 5 horas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, se adelantó esta noche a la oposición gremial de Miguel Bustunduy y convino en el Ministerio de Trabajo las paritarias para los choferes de corta y media distancia, que percibirán en total una mejora del 18,3 por ciento, por lo que es una incógnita si ese dirigente aplicará desde la 0 de mañana la huelga de 24 horas en la Capital y el conurbano bonaerense.



El sindicato, las carteras laboral y de Transporte y las cámaras empresarias convinieron hoy el pago de las diferencias salariales derivadas de la determinación de los salarios de enero para el 14 de este mes, en tanto esas diferencias de haberes de diciembre serán abonadas en dos cuotas iguales el 26 de febrero y el 30 de marzo próximo.



Además, el primer aumento mínimo y uniforme derivado del decreto 14/20 será efectivizado el 17 de febrero, el segundo el 17 de marzo y, el correspondiente a ese último mes, el 17 de abril próximo, todo lo cual totalizó una mejora del 18,3 por ciento.



La agrupación "Juan Manuel Palacios" de la UTA -dirigente fallecido en un accidente automovilístico hace algunos años y que lidera Bustunduy- había confirmado esta tarde el paro de 24 horas para mañana por reclamos de mejoras salariales y laborales.



Fernández acordó esta noche en Trabajo el pago del retroactivo del 18,3 por ciento de aumento para los choferes de corta y media distancia y rechazó el paro general de 24 horas convocado para mañana por la oposición en la Capital y el conurbano.



Una compleja y confusa situación empañó durante toda la jornada esa negociación paritaria entre la UTA y las cámaras empresarias de corta y media distancia para alcanzar un acuerdo de inmediato pago de un aumento salarial, ya que la oposición gremial convocó desde temprano a una huelga de 24 horas en decenas de líneas.



La dura disputa interna en la UTA, que en diciembre último generó una batalla campal y la violenta ocupación de la sede gremial de Moreno al 2.900, amenazó incluso con la posible suspensión de la negociación paritaria convocada en principio para mañana, y que el oficialismo adelantó esta noche en Callao al 100 para descolocar a la oposición.



La posibilidad de una huelga general -que aún se desconoce si esa oposición aplicará o no desde esta medianoche- provocaría durante toda la jornada de mañana serios inconvenientes a miles de usuarios de la Capital Federal y el conurbano bonaerense.



La huelga, convocada por el líder opositor Bustinduy, paralizaría durante toda la jornada -si el dirigente no aceptase el acuerdo salarial- las líneas del área metropolitana 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188, y las bonaerenses 256, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 540 y 543.



Ese sector ocupó, destrozó y sustrajo bienes del sindicato nacional el 16 de diciembre último -según Fernández- en demanda de reivindicaciones y nuevas elecciones.



"La UTA no avala las supuestas protestas, convocadas en un difícil momento de la vida económica nacional y en el contexto de un gobierno que recién inició su mandato. Sorprende la actitud de esa oposición, por lo que Trabajo deberá intervenir y aplicar todo el peso de la ley. El gremio ya acordó el aumento y sus fechas. El gobierno debería también actuar contra el grupo empresario DOTA si se produce la huelga de mañana, porque es allí donde esa oposición tiene mayor fuerza", puntualizó Fernández.



Sindicalistas y empresarios acordaron las sumas retroactivas adeudadas entre septiembre y diciembre de 2019, que totalizaron un 18,3 por ciento de aumento salarial y los de suma fija y, según el dirigente, hoy también convinieron las fechas de pago.



"Lo de Fernández es una mentira histórica. Los trabajadores perdieron un 50 por ciento del poder adquisitivo salarial y la responsabilidad es de la conducción. Esa pérdida es retroactiva al gobierno del PRO, con el que Fernández fue cómplice", dijo Bustinduy.



Fernández había denunciado el 7 de febrero último el intento de "supuestas agrupaciones" de confundir a los trabajadores con "convocatorias a paros a través de comunicaciones informales y las redes sociales" y calificó a la oposición de producir "cantos de sirena".



"Es preciso estar atentos y no sucumbir ante los cantos de sirena. Hay que desnudar el discurso fácil y las palabras agradables que disfrazan el engaño", puntualizó el dirigente, quien acusó a la oposición de procurar "desunir" para que "no mejore la calidad de vida de los trabajadores".



"Esas conductas de algunos provocan consecuencias que luego terminan perjudicando a la totalidad de los trabajadores. Hay una sola UTA, y nadie puede arrogarse representación cuando su accionar es contrario a la ley y el Estatuto. La protesta de mañana, si se concreta, puede acarrear serias consecuencias para quienes la cumplan, porque no está avalada por el sindicato y no tiene paraguas gremial. Además, el gremio acordó esta noche el aumento salarial y su implementación", concluyó Fernández.