La UTE, gremio docente mayoritario porteño, repudió la designación de Sánchez Zinny en la ciudad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la ciudad de Buenos Aires repudió hoy "la designación de Gabriel Sánchez Zinny al frente de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (Ueicee)" y lo declaró "persona no grata" por ser "uno entre varios funcionarios que ocupa el único refugio macrista de los caídos en desgracia".



"Los voceros del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmaron a varios medios periodísticos luego del 27 de octubre último que 'la ciudad no sería aguantadero' de ex funcionarios nacionales y bonaerenses, pero ahora designó a Sánchez Zinny al frente de la Ueicee, por lo que la Capital Federal finalmente se convirtió en refugio de macristas caídos en desgracia por imposición del voto popular", afirmó un comunicado.



Eduardo López y Mariano Denegris, secretarios general y de Comunicación de la UTE, señalaron que para Sánchez Zinny "el asilo ofrecido por Rodríguez Larreta es una provocación a la docencia y a la comunidad educativa, ya que fue el responsable -junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal- de la explosión que provocó las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en la escuela 49 de Moreno en agosto de 2018". "Su administración en la Dirección General de Escuelas, equivalente a un Ministerio de Educación bonaerense, dejará ese imborrable recuerdo de su desprecio por la vida y por aquellos que construyen a diario la escuela pública. Además, su gestión se caracterizó por los ataques permanentes al conjunto de la docencia", puntualizaron los gremialistas.



Los dirigentes se preguntaron "por qué un ex ministro provincial y ex director nacional recaló ahora en un cargo de menor relevancia", y expresaron en ese sentido que "la respuesta se asocia a la falsa creencia que el macrismo en el Estado se encargó de desmentir para siempre que 'poner empresarios ricos en el gobierno sería garantía contra la corrupción, porque ya tienen plata', lo que demostró ser absolutamente falaz".



"Al estar de los dos lados del mostrador, los empresarios se favorecieron en su rol oficial con medidas que permitieron el crecimiento de Sánchez Zinny en Educación", a quien calificaron como "un personaje con nula experiencia en el sistema educativo público hasta 2015", aunque "es un empresario que se dedica a mercantilizar la formación docente a través de distintos y variados negociados", señaló el documento.



López y Denegris añadieron que "la firma Kuepa, por ejemplo, que vende capacitación virtual, utilizó la base de datos del Programa Estatal Adultos 2000 para competir con esa misma iniciativa, ofreciendo horarios más flexibles y menos años de cursada".



"La estadounidense IMS-Education, cuyo director de marketing es Ignacio Sánchez Zinny, hermano de Gabriel, firmó convenios con el INET cuando lo administraba. Sánchez Zinny es socio de Esteban Bullrich en Formar Foundation, compañía offshore denunciada en los Panamá Papers. Todo ello se suma a su nefasta gestión en la provincia de Buenos Aires, por lo que la UTE rechaza y repudia su presencia en la cartera educativa", concluyeron.