La UTE porteña dijo que el gobierno porteño no garantiza vacantes para 2020 en la escuela pública

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la ciudad de Buenos Aires aseguró hoy que el gobierno del distrito nuevamente "no garantizó vacantes suficientes para 2020 a los miles de menores cuyas familias procuran inscribirlos en la escuela pública".



"Los datos sobre asignación de vacantes indican que este año se profundizará el problema en la ciudad como consecuencia de la reducción de la inversión en educación y la caída en términos reales del presupuesto del área. A ello se suma que cada vez más familias procuran una vacante a partir de la crisis económica y el recorte del poder adquisitivo", señalaron Eduardo López y Mariano Denegris, dirigentes del sindicato docente.



Los secretarios general y de Comunicación, respectivamente, indicaron que "los costos de las instituciones privadas son impagables, por lo que el aumento de la demanda de vacantes provocará que cada vez más niños estén en lista de espera", puntualizaron.



La UTE denunció que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, continúa "vulnerando" un derecho constitucional que determina "la universalidad", y sostuvo que "esa reiterada política anual en el distrito más rico se profundizó con el macrismo".



"La situación no es una consecuencia no deseada de esas políticas sino que se inscribe en la línea de 'desescolarización' que promueve el neoliberalismo en educación. El mejor ejemplo fue el intento de cierre de escuelas nocturnas o de jardines maternales", dijeron.



La UTE exigió al gobierno porteño "el respeto del artículo 24 de la Constitución de la ciudad" y que garantice "el acceso a la educación estatal a las familias que la elijan", por lo que reclamó "el aumento del presupuesto y de la inversión", puntualizó un comunicado.



Además, el gremio convocó para las 17 del próximo jueves 12 de diciembre a los docentes que tengan inconvenientes con la asignación de vacantes para sus hijos a un encuentro en la sede sindical de Bartolomé Mitre al 1.900 para analizar "las acciones a seguir".