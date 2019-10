La violencia de género creció y se volvió más cruda con la guerra narco en México

Las desapariciones son el síntoma de muchos tipos de violencia en México y, para la titular de la Comisión de Búsqueda del estado de México, María Sol Salgado Ambros, uno de ellos es la violencia contra las mujeres.



"En el estado de México, en muchos casos que iniciaron como una desaparición, al avanzar nos dimos cuenta que se trataba de feminicidios, productos en su mayoría de una escalada de violencia de sus parejas", explicó Salgado Ambros, una mujer que además fue directora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) y fiscal especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.



En una entrevista con Télam, la especialista mexicana explicó que, tras la explosión de la violencia de la guerra contra el narco y entre los cárteles, "la violencia de género dentro de una pareja no se limitó al interior de las paredes del hogar".



"Hay que recordar que el hombre que ejerce violencia de género siempre forma parte también de un círculo social. Como directora del CAVI, me enfrenté a situaciones fuera de lo normal. Por ejemplo, mujeres que pedían ser protegidas, pero las directoras del albergue me decían que el perfil de seguridad que requerían era demasiado alto porque su pareja no era cualquier persona, sino un líder o miembro de un cartel", contó Salgado Ambros.



"Un albergue puede enfrentarse al normal grado de inseguridad que supone cualquier hombre violento enojado porque su mujer lo denunció y se refugió, pero es difícil hacer frente a una persona con recursos armados y conocimiento sobre las técnicas de desaparición", agregó.



Pero esa no es la única forma en la que se entrecruzó la violencia de género y la guerra narco en México.



"Tuvimos muchos casos de violencia de género en los que la pareja sabía un poco sobre el contexto de violencia en la zona y trató de disfrazar el escenario para que parezca que ella había sido víctima de esa situación general. Una de las formas, por ejemplo, fue descuartizándola; otra, simulando un secuestro con llamadas de rescate falsas", relató. Para Salgado Ambros, esto generó, por un lado, que "la violencia de género se vuelva más cruda" y, por otro, que "generaciones de niños y adolescentes -hijos e hijas de víctimas de feminicidios o de mujeres desaparecidas- sean más violentas".