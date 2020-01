La virgen que estuvo en Malvinas termina su peregrinación en Ushuaia y la llevan a la Antártida

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La imagen de la Virgen de Luján que estuvo en Malvinas durante el conflicto bélico de 1982, devuelta por el Reino Unido luego de 37 años, será hoy el centro de veneración en Ushuaia antes de ser trasladada a la Antártida Argentina a bordo del Rompehielos Almirante Irizar el próximo jueves 9, informaron fuentes oficiales.



La imagen religiosa que acompañó a los ex combatientes en el campo de batalla y que fue regresada por el Reino Unido al Papa Francisco en octubre de 2019, formará parte de un raid náutico por el Canal Beagle que partirá esta tarde desde el puerto de la capital fueguina.



Al tratarse de la provincia que incluye a las Islas Malvinas, la escultura de 38 centímetros de altura fue el centro de numerosas ceremonias y homenajes desde su arribo a suelo fueguino, el pasado 28 de diciembre.



La imagen de la virgen fue recibida por veteranos de guerra en el Paso Fronterizo de San Sebastián (en el norte de la isla) y escoltada hasta el Batallón de Infantería Nº 5 de la ciudad de Río Grande, donde al día siguiente tuvo lugar una misa frente al Monumento a los Héroes de Malvinas.



Después, la imagen pasó por el municipio de Tolhuin y el lunes 30 fue recibida en el ingreso a Ushuaia por una caravana que la llevó hasta la Base Naval de la ciudad, donde tuvo lugar otra ceremonia religiosa.



En las dos jornadas posteriores, la virgen que estuvo 37 años en la basílica castrense británica al sur de Londres, fue centro de varias procesiones, que la llevaron hasta la sede del Centro de ex Combatientes de Ushuaia, a la Iglesia Nuestra Señora de la Merced y a la Plaza Islas Malvinas, donde ayer se celebró una misa frente al tradicional monumento a los caídos durante el conflicto bélico de 1982, ubicado a orillas del Canal Beagle.



El intendente de la ciudad, Walter Vuoto, fue una de las autoridades locales que participó de esa ceremonia realizada al aire libre, con la participación de vecinos y ex combatientes.



La Virgen de Luján fue regresada al país el pasado 4 de noviembre, en un vuelo directo desde Roma (Italia) al aeropuerto de Ezeiza.



La imagen estaba en poder del Vaticano desde que autoridades británicas aceptaron devolverla tras las gestiones realizadas por el grupo católico “La Fe del Centurión”, tanto ante la curia argentina como ante la Santa Sede en Roma.