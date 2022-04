La viuda de Nicolás Naranjo contó que ella será querellante en la causa por la muerte del ciclista

A siete meses de la muerte del reconocido ciclista sanjuanino Nicolás Naranjo, quien falleció tras una rodada en una carrera que se estaba corriendo en Mendoza, su viuda, la joven Gisela Tello, anunció que la Justicia de la vecina provincia le permitió a la familia ser parte querellante en la causa en la que se investiga si hay algun culpable por la muerte de Naranjo.

Gisela informó en sus redes sociales que junto a sus abogados Fernando Bonomo y Elio Martínez de Mendoza recibieron la notificación oficial en la que les informan que "oficialmente nos aceptan la condición de querellantes en la causa Expte N : P : 92338/ 21", aseguró la joven que tuvo una hija con Naranjo.

En 2021 la pareja tuvo a su hija, antes del nacimiento la pareja hizo una sesión de fotos. Foto: Facebook de Gisela Torres.

La chica agregó que esto implica que de ahora en más "se abre la investigación contra Juan Ignacio Curuchet". Es que este corredor fue señalado como el causante de la caída que le provocó la muerte a Naranjo.

Curuchet es hijo del famoso Juan Esteban Curuchet, quien ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2000 y también es sobrino de dirigente de Mendoza. Se cree que este ciclista, oriundo de Mar del Plata, podría ser acusado por el delito de homicidio culposo por conducta temeraria e imprudente y negligencia. Todos delitos que no implicarían una condena de cárcel.

En su mensaje, Gisela se refirió al parentesco de Curuchet con el medallista de oro y sus vínculos con la dirigencia en la vecina provincia y destacó que se produjo un avance en la investigación sin importar las relaciones del corredor.

"La justicia de Mendoza no conoce de amiguismo ... No tranza con los corruptos ... Y por sobre todo no le teme al Poder!!! Se abre una nueva etapa... comienzo un camino largo ... Pero hoy más que nunca la Justicia nos hace un guiño ... Nos da Esperanza, de encontrar La verdad ... En tiempos de angustia y dolor ... La justicia nos brinda algo de alivio ... Será Justicia!, concluyó la joven.