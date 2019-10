La yegua Ayra es candidata en el Hándicap Star And Stripes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La yegua Ayra, con la monta del jockey uruguayo Pablo Gustavo Falero, es candidata para ganar mañana el Hándicap Star And Stripes, una prueba de 1.600 metros con un premio de 200.000 pesos que se correrá en el undécimo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.



La hija de Roman Ruler está en manos del cuidador Guillermo Frenkel Santillán y cuenta con un récord de 4 victorias oficiales sobre 14 carreras.



El 23 de septiembre realizó su última salida en la pista de césped de Palermo sobre 1.600 metros. Se midió con yeguas de cierta jerarquía y terminó en el quinto lugar a 5 cuerpos de la ganadora Mirta en un registro de 1m.32s.88/100.



Mañana tiene la oportunidad de rehabilitarse porque sus rivales son de menor categoría, lo cual le abre más chances en el desarrollo de la prueba.



Como enemiga está Baby Luck, una hija de Heliostatic que es entrenada por el cuidador Juan Saldavia, mano derecha de Roberto Pellegatta. Su palmarés es de 5 triunfos oficiales sobre 13 salidas.



La defensora del stud Nueva Imagen viene de ganar en Palermo sobre 1.400 metros de arena pesada. El pasado 9 de septiembre venció por tres cuarto de cuerpo a Out Of Key en 1m 23s 69/100.



Esa tarde fue corrida por el jockey cordobés Juan Carlos Noriega, mientras que mañana será montada por el jinete Gustavo Calvente.



Marie Curie puede ser la sorpresa de la carrera. La hija de Interactión llega a este desafío con una campaña de 4 victorias oficiales sobre 20 competencias.



El 23 de septiembre hizo su última presentación. Entró en el noveno puesto a 12 cuerpos de la ganadora Mirta con la monta del jockey Wilson Moreyra. Es otra que mañana tiene una linda chance para recomponer su imagen.



Su entrenador es Eduardo Tadei y defiende los colores del stud El Turf. Hay confianza en ese stud y habrá que ver si tiene un poco de suerte en el trámite de la carrera.



La reunión en el hipódromo de Palermo consta de 14 pruebas y hay 1.510.000 pesos de incrementos en las distintas apuestas del programa. En el último Pick Cuatro de la reunión hay un pozo de 280.000 pesos.



A las 14 comenzará el programa con el Premio Happy Toss sobre 1.600 metros para yeguas de 5 años y más edad. Una buena opción es Juana Donovan.