La yegua Blue Prize fue vendida en cinco millones de dólares

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La yegua argentina Blue Prize, que el sábado pasado ganó la Breeders' Cup Distaff en el hipódromo de Santa Anita Park, California, Estados Unidos, fue vendida por cinco millones de dólares en Keenland.



Ignacio Correras, su entrenador, está radicado en los Estados Unidos y se mostró muy conforme con todo lo que hizo Blue Prize en el hipódromo de Santa Anita Park.



"Hay que decir que el jockey Jor Bravo la corrió muy bien. También es cierto que la yegua corrió firme por el lado de afuera de la pista y que ahora su futuro está en manos de los nuevos propietarios", expresó.



La carrera fue sobre la distancia de los 2.000 metros de arena con un premio en dólares de 2.000.000.



Blue Prize le terminó ganando por por un cuerpo y medio a Midnight Bisou, que fue la favorita de la prueba internacional. El tiempo fue de 1m 50s 50/100.



En Argentina su entrenador Jorge Mayansky Neer y su padre es el popular padrillo Puré Prize.



El sábado demostró que todavía la calidad del turf argentino está intacta. No es nada fácil ir a los Estados Unidos y ganar una prueba de Grupo 1.







=====



El Gran Premio Dardo Rocha, una prueba de Grupo 1 que se disputará el próximo 19 de noviembre en el hipódromo de La Plata, tiene 27 anotados.



Ellos son Alampur, Australis Cheeky, Calcolatore, Cósmico Romano, Dandy del Barrio, Dargreen, El Pendex, Emotión Orpen, Estereotipo, Fiskardo, Green Lemon, Impugnado, Keane, Keen, Little Vicky, Macklin, Marcus Aurelius, Moon Of The City, Negro Dream, Puré Nelson, Rambo, Raven Master, Reik, Señor Don, Solo un Momento, Soy Tormentoso y Tellem.



Para la ratificación de los anotados hay tiempo hasta el 12 de noviembre. Por lo tanto, la lista sufrirá algunas bajas, algo que siempre sucede en estas carreras importantes.



Lo mismo pasará con las anotaciones para el Gran Premio Joaquín V. González, otra prueba de Grupo 1 que se correrá el mismo día del Dardo Rocha sobre 1.600 metros.







====



El próximo domingo 15 de diciembre habrá una reunión muy importante en el hipódromo de la ciudad de Azul. Ese día se correrá el Clásico Estrellas Cervantinas sobre 1.400 metros de arena para caballos de cuatro años y más edad.



Hay 200.000 pesos de premio para quien resulte ganador y 60.000 pesos para el segundo, lo cual esto indica que los hipódromos del interior se están mostrando interesantes por el tipo de premios que dan.



En esa tarde de turf, mate, asado y otras diversiones, hay un total de ocho carreras en un hipódromo que está ganando fama por la forma correcta en que organiza sus reuniones.



Hay gente de Palermo y de San Isidro que suelen darse una vuelta por Azul y también por Tandil. Hay jockeys y cuidadores que están poniendo el ojo en estos hipódromos. Vale la pena porque esa es la manera en que pueda crecer una actividad como el Turf.







====



El jockey Mario Núñez, quien nació en la ciudad de Venado Tuerto, sufrió un accidente en las gateras por las mañanas de ensayo en Palermo.



La lesión es rotura de meniscos de la rodilla derecha que en pocos días será operado. La recuperación, según Núñez, será de tres a cuatro meses.







====



Rafael Pascual, uno de los propietarios del caballo Meriñaque , que el sábado correrá el Gran Premio Nacional en Palermo, sostuvo que "no hay ninguna carrera fácil, eso es una gran verdad del turf. Miriñaque anda bárbaro y esperemos alcanzar el triunfo".



Toda la gente del barrio de Parque Patricios está muy motivada por la presencia de Meriñaque en el Gran Premio Nacional. ¿Será capaz de repetir el triunfo de la Polla de Potrillos? Lo corre el jockey brasileño Francisco Goncalves y defiende los colores del stud Parque Patricios.