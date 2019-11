La yegua Foto Graciosa es la figura del Clásico Día de la Soberanía Nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La yegua Foto Graciosa, con la monta del jinete brasileño José Aparicio Da Silva, es la candidata para ganar el clásico Día de la Soberanía Nacional, una prueba de 1.200 metros con un premio de 280.000 pesos que se correrá mañana en el séptimo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.



La hija de Manipulador defiende los colores del stud Rubio B. y está en manos del entrenador Juan Carlos Etchechoury (h). Tiene un récord de 4 triunfos sobre 10 carreras.



El 26 de agosto pasado corrió por última vez en Palermo. Esa tarde entró tercera a un cuerpo y medio de la ganadora Brillada Sale en 1m 09s 64/100 para las 12 cuadras de arena normal.



Fue favorita en las apuestas - pagaba 1,25 por boleto - pero no lo pudo ser en la cancha. "No rindió como esperábamos", fueron las palabras de su entrenador. Ahora volverá al mismo escenario en la misma distancia y con muchos deseos de que le vaya mejor.



Montesana Rye es la enemiga de la favorita. La hija de Catcher In The Rye es cuidada por el entrenador Juan Saldivia y será corrida por el jinete cordobés Juan Carlos Noriega. Su campaña es de 5 victorias sobre 17 competencias.



Hace 6 meses que no corre. El 18 de mayo pasado fue su última salida y entró en el noveno puesto a 14 cuerpos y medio de la ganadora Modern Chic en 1m 34s 32/100 para los 1.600 metros de arena normal.



Mañana tiene una buena oportunidad para rehabilitarse. Le acortaron la distancia y van a probar si su rendimiento mejora.



La sorpresa viene por el lado de Connie Seattle, una hija de Seattle Fitz, que está siendo entrenada por el cuidador Nicolás Luca Gaitán. Su jockey es el brasileño Francisco Leandro Goncalves.



Pertenece al stud Firmamento y viene de entrar segunda a 5 cuerpos de Humorada Negra en un registro de 1m 07s 66/100 para los 1.200 metros. Ese día la corrió el jinete Luciano Cabrera, mientras que mañana sus responsables decidieron darle la conducción a Goncalves, el jockey que está primero en la estadística de Palermo y también en la de San Isidro.



La reunión en el Argentino de Palermo constará de 12 carreras y habrá incrementos por un total de 1.260.000 pesos. En el Pick Cuatro final habrá un pozo de 280.000 pesos, mientras que en la última Doble Extra, el pozo será de 80.000 pesos.



A las 15.00 sonará la primera campana de largada con el Premio Diesta Dorada sobre 1.800 metros para caballos de 4 años que hayan ganado 2 carreras. Una buena opción es Gaspy, con la monta del jockey uruguayo Pablo Falero.