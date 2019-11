La yegua Joy Revolucionaria con muchas chances de ganar el Hándicap Ráfaga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La yegua Joy Revolucionaria, con la monta del jockey uruguayo Pablo Gustavo Falero, es la candidata para ganar mañana el Hándicap Ráfaga, una prueba de 2.000 metros con un premio de 325.000 pesos que se correrá en el décimo tercer turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.



La hija de Fortify tiene un récord de 4 triunfos sobre 15 salidas y viene de perder en un carrerón por ventaja mínima con Carteame en 2m. 17s. 84/100 para los 2.200 metros de arena pesada. Fue un final super ajustado, en donde las dos yeguas pusieron todo el corazón para ganar.



Terminó ganando Carteame después que el Comisariato se tomó cinco minutos para dar el fallo. Joy Revolucionaria está lista para ganar mañana. Pablo Falero la vuelve a correr y eso ya es una garantía.



Como enemiga aparece Blue's Melodie, una hija de Puré Prize que llevará en su montura al jinete brasileño José Aparicio Da Silva. Tiene 4 victorias oficiales sobre 13 pruebas.



El 20 de octubre supo ganarle por 2 cuerpos y medio a Avellana Sam sobre 2.000 metros en la arena de Palermo, mientras que en su última salida del 4 de noviembre entró en el séptimo puesto a 25 cuerpos de la ganadora Carteame.



La pista pesada y algunos problemas en el desarrollo la colocaron en un lugar que no se merece. ¿Podrá recuperarse?. Su cuidador Jorge Mayanky Neer insiste, le tiene confianza y habrá que verla en cancha seca.



Star Austral, una hija de Cosmic, viene de correr en La Plata y baja a Palermo de la mano del entrenador Humberto Benesperi. Su campaña indica 3 triunfos oficiales sobre 34 carreras. Su jockey es Cristian Velázquez.



En su última salida, el pasado 19 de noviembre, corrió sobre 1.600 metros y no anduvo nada bien. Fue octava a 26 cuerpos de la ganadora Bamb Harlan. Es otra que se merece una oportunidad y mañana la tiene. Habrá que ver si rinde como su entrenador espera.



La reunión en Palermo consta de 16 pruebas y hay incrementos por un total de 1.660.000 pesos. En el último Pick Cuatro hay un pozo de 280.000 pesos.



A las 13.30 comenzará el programa con el Premio Absorto sobre 1.600 metros para caballos de 4 años que no hayan ganado. Una buena opción es Francisco, que va con la monta del jinete Gustavo Calvente.