Lacalle comienza a definir las piezas que integrarán su Gabinete

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Con la confirmación hoy de un anticipo del recuento de votos que consagra al nacionalista Luis Lacalle Pou como nuevo presidente de Uruguay, las reuniones y negociaciones entre el victorioso Partido Nacional (PN) y sus aliados en el balotaje se multiplican para definir el futuro Gabinete que asumirá el Gobierno el 1° de marzo del año próximo.



Si bien el lunes la Corte Electoral confirmará el resultado de forma oficial, en las últimas horas los medios locales manejan posibles nombres para la integración de un futuro Gabinete ministerial de la coalición multicolor.



Previo a las elecciones, Lacalle Pou había confirmado que en caso de ser electo presidente, la economista Azucena Arbeleche sería designada como ministra de Economía y Finanzas. Mientras que Pablo Da Silveira ocuparía el Ministerio de Educación y Cultura, y Pablo Bartol el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).



Según el diario El Observador, los ministerios pasarían a ser 14 en lugar de 13, ya que se crearía el Ministerio de Medio Ambiente.



Entre los nombres con los que especula la prensa uruguaya, sobresale el de Ernesto Talvi, del Partido Colorado, que podría ser designado Canciller.



En tanto que Javier García estaría al frente del Ministerio de Defensa y Jorge Larrañaga, que perdió la interna del Partido Nacional con Lacalle Pou, sería el ministro del Interior.



Entretanto que el colorado Carlos María Uriarte sería designado como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, según el diario La República.



Por el momento no se manejaron nombres para los ministerios de: Turismo, Trabajo y Seguridad Social, Salud y Vivienda (estos dos últimos podrían ser para representantes del ultraderechista Cabildo Abierto, según informó el diario El País.



El líder de Cabildo Abierto, el ex Comandante en Jefe de las Ejército, Guido Manini Ríos aceptaría la cartera de Salud -a pesar de haber afirmado que no ocuparía lugar en el Gabinete para ocupar su banca de senador-, mientras que su esposa Irene Moreira, podría ocupar el ministerio de Vivienda.



En tanto que el compañero de formula de Manini Ríos, Guillermo Domenech, es indicado para ser el “número dos” en Defensa, según el diario La Diaria.