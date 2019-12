Lacalle Pou avanza en el diseño de su gabinete

Antes de viajar a Buenos Aires, el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, inició hoy una semana clave en la definición del gabinete que acompañará su gestión desde el 1 de marzo, una tarea que implica el plus de contentar a todos los sectores que integraron la alianza que lo llevó a ganar la segunda vuelta.



La prensa montevideana ya publicó varios nombres como seguros futuros ministros y especula con las carteras que aún faltan designar, mientras Lacalle Pou recibe a sus potenciales ministros en la sede de Todos, la coalición que formó con casi todos los partidos de la oposición para vencer al candidato oficialista, Daniel Martínez, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 24 de noviembre.



El dirigente del Partido Colorado (PC) Carlos María Uriarte fue hoy a la sede de la coalición y se espera que sea oficializado pronto como futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.



Entre las carteras ya resueltas está la de Economía y Finanzas, que será para Azucena Arbeleche; y la jefatura del Banco Central, para Diego Labat.



El diario local El Observador, en tanto, adelantó que el Ministerio de Relaciones Exteriores quedaría a cargo del ex candidato presidencial colorado Enesto Talvi, y Defensa de Javier García, senador y médico del Partido Nacional (PN) del presidente electo.



El académico Pablo da Silveira, quien fue asesor de Lacalle Pou en la campaña sería el titular de Educación; el ex presidente del PN, Jorge Larrañaga, de Interior; y Juan José Olaizola, otro dirigente blanco, iría a Transporte y Obras Públicas, aunque otras versiones mencionan a su correligionario Luis Heber, siempre según el medio local.



Estas versiones periodísticas sostienen, además, que Lacalle Pou designaría a dos dirigentes del Partido Independiente para Desarrollo Social -Pablo Bartol- y Trabajo -el presidente de la fuerza y senador, Pablo Mieres.



Por su parte, el político del Partido Colorado Germán Cardoso iría a la cartera de Turismo.



Por último, el nombre que más suena para Industria es el de Carmen Sánchez, quien ya venía asesorando a Lacalle Pou en el tema durante la campaña.



No está claro quienes serán los elegidos, pero los medios locales apuestan a que los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y el de Salud quedarán en manos de dirigentes de Cabildo Abierto, la fuerza de la coalición Todos creada hace apenas seis meses por el ex jefe del Ejército, destituido por el gobierno saliente de Tabaré Vázquez.



Mientras la danza de nombres y reuniones continúa en Montevideo, Lacalle Pou también se prepara para viajar mañana junto al presidente Vázquez a Buenos Aires para participar del acto de asunción presidencial de Alberto Fernández.



Este viaje será el segundo encuentro personal entre el mandatario saliente y el entrante, después de que se vieran a principio de mes en la llamada Torre Ejecutiva, la sede del gobierno uruguayo, para comenzar a preparar la transición hacia la asunción presidencial el 1 de marzo próximo.