Lacalle Pou promete diálogo aunque aclara que su gobierno no será una "asamblea"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, prometió hoy a la Unión de Exportadores que su gobierno va a "dialogar mucho" aunque aclaró que no quiere encabezar un Ejecutivo de asamblea.



En una disertación en el Club de Golf por el Día de los Exportadores, el mandatario electo dijo que lo que hace grande a Uruguay es "su gente y no los gobiernos", por lo que llamó a "sacudir la modorra ideologizada de los últimos años".



"Las empresas públicas deben ser fuertes, eficientes y socias del progreso", sostuvo Lacalle Pou, consciente de que los cambios que se vendrán con la transición "pueden doler"



"Toda esta situación es compleja. Hay que tratar de que no sea de vencedores y ganadores. Estamos en el mismo barco. Somos de la teoría de que hay que dialogar mucho", expresó, citado por el diario La República.



Agregó que la representación uruguaya en el exterior debe ser de la "nación" y no de la "ideología".



"Entre Brasil y Argentina, Uruguay una vez más puede ser el fiel de la balanza, en una relación no ajena a turbulencias", comentó frente a una platea de exportadores.



Lacalle Pou llegó a la disertación acompañado de la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien explicó cuales serán sus prioridades.



"El problema político de la humanidad es combinar la eficacia económica, la justicia social y la libertad individual. Es sobre esas tres patas que nosotros entendemos que se debe abordar la política económica", aseguró.



Arbeleche prometió que las personas vulnerables serán "el centro de toda decisión de política económica.



"Tenemos el rol, la responsabilidad, de velar porque las políticas sociales estén siempre en curso y no estén bailando al compás de los ciclos económicos", afirmó.



Al referirse a cual será la estrategia para crear empleo, indicó que la prioridad será "retomar la senda del crecimiento, y para eso hay que invertir".



"Nos preocupa la destrucción de puestos de trabajo, desde 2014 a la fecha hemos tenido una destrucción de más de 56 mil puestos de trabajo (...) a lo largo de todos los sectores de la economía", detalló la economista.



Sobre la política del actual gobierno de no aumentar tarifas, que será revertida "probablemente" en marzo por el futuro gobierno, Arbeleche señaló que "tienen que ajustarse de acuerdo a los costos reales de las empresas públicas".



Si los costos son elevados, (significa que) tenemos empresas públicas ineficientes, seguimos con el problema de altos costos país. Seguimos pagando energía eléctrica y combustibles que son de los más altos de la región, concluyó.