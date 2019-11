Lacalle Pou reanuda reuniones con otros líderes opositores para el balotaje en Uruguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, reanudó hoy la primera ronda de reuniones con los partidos de la oposición uruguaya que lo apoyarán en el balotaje del 24 de noviembre en una coalición inédita para el país.



Lacalle Pou dijo haber sumado ya "17 senadores y 56 diputados", pero pidió cautela "porque estamos lejos de decir que está todo el pescado vendido".



El líder derechista encabezó el encuentro con todos los partidos socios para la coalición, primero con Pablo Mieres, del Partido Independiente (PI), después Ernesto Talvi, del Partido Colorado y, por último, Edgardo Novick, del Partido de la Gente.



El compromiso de los cuatro partidos en hacer campaña por Lacalle Pou está, como así también la mayoría parlamentaria, por lo que solo falta cerrar el documento base con el que la coalición saldrá a pedirle el voto a la ciudadanía, que en primera vuelta le dio la victoria al candidato del oficialista Frente Amplio, Daniel Martínez.



La coalición de Lacalle Pou espera por la confirmación de Mieres, ya que la burocracia partidaria de su agrupación lo llevó a tener que postergar el apoyo explícito a la fórmula hasta el próximo domingo cuando se reúna la Convención Nacional del PI, refirieron medios locales.



El candidato presidencial le confirmó ayer a la tarde vía mensaje de texto que sí estaba de acuerdo con las condiciones que le presentó el miércoles.



“Somos muy optimistas, pero claramente esta es una elección nueva. Lejos del triunfalismo, hay que mantener la cautela y estamos lejos de decir que está todo el pescado vendido", destacó Lacalle Pou.



“Aquí no hay otro acuerdo que el de transitar estos días en aras de lograr que esta fórmula que está aquí presente obtenga el triunfo electoral del 24 de noviembre. No hay otro acuerdo. No hay acuerdos ni de cargos, y aún se está trabajando en un documento que va a ser la base programática que se va a completar. Se está trabajando sobre un borrador”, añadió.



En la reunión que mantuvo ayer Novick con Lacalle Pou, que duró aproximadamente una hora, el líder del Partido de la Gente planteó sus preocupaciones sobre la seguridad y la generación de fuentes de trabajo.



Dijo que hubo plenas coincidencias con el candidato blanco en ambos asuntos, al igual que en la postura de no crear nuevos impuestos y aseguró que no le interesa ocupar ningún cargo.



“Nosotros tenemos dos temas fundamentales. Uno es el de la seguridad, que es donde tenemos nuestra propuesta de tolerancia cero, y 50 medidas para combatir la delincuencia. Y el otro es defender el trabajo de los uruguayos. Y sobre todo, estamos de acuerdo con el tema de que no va a haber más impuestos. Es un compromiso que hemos asumido”, dijo Novick.