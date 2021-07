Laciar: “Debemos poner un equilibrio en el Congreso Nacional”

Tras conocerse la lista de los diferentes espacios que competirán en las PASO del próximo 12 de septiembre, Susana Laciar, precandidata a diputada nacional por el Frente Juntos por el Cambio, no dudó en decir que se debe lograr un equilibrio en el Congreso Nacional para evitar que el oficialismo tenga la mayoría absoluta. Además cruzó al gobernador Uñac al asegurar que no está en juego ninguna candidatura provincial y por lo tanto no está en evaluación la gestión local, ni municipal. También habló del senador nacional Roberto Basualdo y pidió que termine su mandato en la Cámara Alta. Hoy el espacio liderado por el diputado nacional Marcelo Orrego presentó en sociedad a los candidatos.

“Nosotros venimos a hablar con la verdad, hoy no estamos plebiscitando ninguna gestión provincial o municipal, o si el sanjuanino tendrá más o menos cordón cuneta. No debemos mentir con esto. En esta elección vamos a elegir diputados nacionales y el gobernador Uñac sabe muy bien que acá tiene una sanjuanina que va a defender lo que sea bueno para San Juan”, dijo Susana Laciar.

Además aclaró que “en la Cámara de Diputados vamos a hablar de las políticas nacionales, de los ajustes que sigue provocando este gobierno, de la economía que mataron, de la salud que no cuidaron, de las vacunas que prometieron y no llegaron”.

Laciar reconoció también que en la actualidad la gente no está interesada en la política y que tendrán por delante un doble desafío con la pandemia todavía vigente. “Hoy la gente se pregunta cómo hace para llegar a fin de mes, cómo hace para educar a sus hijos sin conectividad, como hace para buscar trabajo, cómo hace con el agobio financiero, pero debemos alzar las voces y necesitamos de su ayuda para lograr un equilibrio en el Congreso nacional. Estamos a muy pocos diputados de que el oficialismo alcance la mayoría absoluta y en cualquier lugar del mundo eso es malo. Este gobierno tiene una agenda muy distante de los intereses del pueblo”.

Para finalizar y al ser consultada sobre si asumirá como diputada nacional en el caso de que sea electa, ya que hay un rumor que indica que ocuparía la banca de senadora nacional si Basualdo deja su cargo en diciembre, Laciar fue tajante al decir que “primero vamos paso a paso, primero debemos empezar la campaña donde soy precandidata. En el caso de que los sanjuaninos me elijan asumo ese compromiso con mucha responsabilidad. Sobre el senador Basualdo es verdad que en algún momento dijo que podía dejar, pero él inició todo esto siendo un deportista reconocido en el automovilismo y sabe muy bien que cuando se inicia una carrera se debe terminar, seguro cumplirá con el mandato”.