Lali Espósito se apareció en un vivo de Nico Vazquez en Instagram

Debido a la cuarentena obligatoria dictaminada por nuestro Gobierno Nacional, los videos en vivo de Instagram son un bum, famosos y no tanto cada vez más se suben a esta tendencia para estar en contacto con fans y amigos.

Lali Espósito se integró a un vivo de Nico Vázquez y enloqueció a todos con su baile en una divertida transmisión a la que también se sumó bailando la esposa del actor.

Vestida de amarillo la rubia desplegó toda su sensualidad y derrochó alegría para los fans de Vázquez, bailando su hit “Laligera”

Luego de su baile Lali contó que se encuentra pasando el aislamiento social obligatorio con su novio Santiago Mocorrea, por lo que disipó con esta afirmación rumores de separación.

También hubo tiempo para elogios entre los grandes amigos y ex Casi Ángeles “Te quiero mucho, estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado. No solamente como artista. Te admiro, te quiero y gracias por tu cariño”, dijo Nico emocionado.

A lo que Lali respondió también emocionada “Te quiero y te querré por siempre. En mi vida significás mucho, sos un gran amigo que siempre está. Vos y Gime son lo más, los compañeros que más amo“

