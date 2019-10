Lammens agradeció a sus votantes por el apoyo y prometió "seguir trabajando" por la Ciudad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex candidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, Matías Lammens, agradeció hoy el apoyo de votantes y militantes de su partido durante la campaña y aseguró que, a pesar de salir segundo, seguirá trabajado "para ayudar a que Buenos Aires sea una ciudad donde todos podamos progresar".



Lammens obtuvo el 35,06% de los votos, un resultado histórico para un candidato del peronismo en las elecciones porteñas, pero aún así no formó parte de los festejos del Frente de Todos en el barrio de Chacarita y decidió no hablar con los medios desde entonces.



"Fue un orgullo haber sido candidato de esta ciudad maravillosa y este gran espacio. Voy a seguir trabajando desde hoy mismo para ayudar a que Buenos Aires sea una ciudad donde todos podamos progresar", afirmó Lammens en su cuenta de Twitter, la vía que eligió para hablar por primera vez después de los comiciós.



También agradeció al presidente electo, Alberto Fernández, "por la confianza y el apoyo"; a su familia, "por acompañarme cada minuto, sin ella todo sería imposible", y a los periodistas, "por el respeto durante toda la campaña".



"Gracias a los candidatos y candidatas, por el compañerismo, el compromiso y las ganas de que Buenos Aires sea una ciudad de oportunidades", expresó Lammens, que dedicó un párrafo a los militantes "por el compromiso y el trabajo diario en todos los barrios".



"Gracias a los que nos acompañaron con su voto, por el amor, el respeto, los abrazos en cada rincón que caminamos de la Ciudad", agregó Lammens.



Y cerró: "Gracias a los que no nos votaron, porque eso también nos hace pensar y analizar qué tenemos que hacer mejor en el futuro".



Con el 98,98% de las mesas escrutadas, Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, sacó el 55,90% de los votos (1.082.990), seguido del Frente de Todos, con Lammens-Gisella Marziotta, con el 35,06% (679.411).



Por detrás se ubicó la fórmula de Consenso Federal, Matías Tombolini- Daniela Gasparini, con el 5,37% (104.137), y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, con el 3,65% (70.793).