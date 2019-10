Lanús jugará ensayo ante Temperley

El equipo de Lanús animará mañana ante su par de Temperley, de la Primera Nacional, un amistoso de preparación para que ganen rodaje aquellos futbolistas que menos minutos tienen en la competencia oficial en la Superliga. El partido se jugará desde las 11 en la Fortaleza Granate, ubicada en Guidi y Arias, de la apuntada localidad del sur del Gran Buenos Aires. Será abierto para los socios y para la prensa en general. El técnico Luis Zubeldía no incluirá a los habituales titulares sino que aprovechará para darle minutos a aquellos futbolistas que suelen desempeñarse como suplentes. Tampoco estarán a disposición los mediocampistas Tomás Belmonte ni Lucas Vera, ya que ambos están afectados al seleccionado Sub 23 de la Argentina que sostendrá dos ensayos en México. Lanús no tendrá actividad oficial durante este fin de semana (por la consabida fecha FIFA) y recién reanudará la competencia por la décima fecha de la Superliga, enfrentándose a Talleres de Córdoba, el domingo 20, desde las 11.