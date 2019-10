Lanús jugará un partido amistoso con Barracas Central

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Lanús jugará un nuevo partido amistoso, esta vez será con Barracas Central, mañana a partir de las 11 en el estadio Néstor Díaz Pérez, abierto al público, aprovechando la fecha FIFA por la que no habrá fútbol oficial de la Superliga este fin de semana. Este miércoles jugó otro amistoso, con Temperley como adversario, al que venció por 2 a 1, en el participaron la mayoría de los jugadores que habitualmente no son titulares, de acuerdo a la idea del técnico Luis Francisco Zubeldía. "Para estos dias que no tenemos competencia oficial organizamos algunos partidos amistosos para darle rodaje a la mayoría del plantel, que no juega con continuidad, para que mantengan el nivel de competición para cuando los requiera para el primer equipo, incluso a algunos los iremos bajando a la reserva para que mantengan el ritmo", le indicó Zubeldía a Télam. "Esta será una oportunidad para observarlos, al margen de los entrenamientos, para ver quienes le pueden discutir el puesto a los que están siendo titulares, lo que es una manera de fomentar la competencia entre todos los profesionales", estimó. En tanto, con vistas al encuentro con Talleres, por la décima fecha de la Superliga, que se jugará en la capital cordobesa el domingo 20 a las 11, hay preocupación en el ambiente 'granate' por la lesión que padeció el delantero Lautaro Acosta en la pasada jornada frente a Rosario Central (1-1). El 'Laucha' padece un arrancamiento en el aductor de la pierna derecha a consecuencia del golpe que recibió del lateral derecho de los 'canallas', Nahuel Molina, en los instantes finales del encuentro, en la polémica jugada por la que los jugadores y el técnico de Lanús reclamaron al árbitro Diego Abal la sanción de un penal por esa acción. Por esta lesión Acosta está trabajando en forma diferenciada y a la espera de poder recuperarse para el compromiso con el conjunto cordobés, pero de no llegar podría ingresar el volante Tomás Belmonte en el mediocampo y Marcelino Moreno pasaría a la línea de ataque como extremo izquierdo.