Lanús le ganó a River y lo alcanzó en la punta de la División Metropolitana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Lanús (11-3) doblegó anoche a River Plate (11-3), por 70-58, y lo alcanzó en la cima de la división Metropolitana del Torneo Federal de Básquetbol, tercer escalón de la disciplina a nivel nacional, al disputarse la decimocuarta fecha.



En el gimnasio Antonio Rotili, el equipo local se impuso con la siguiente progresión: 15-17, 33-29, 52-44 y 70-58



El experimentado base Maximiliano Stanic, de 41 años y ex Boca Juniors y Olímpico de La Banda, entre otros clubes, aportó 13 tantos, 10 asistencias y 5 recuperos. En tanto, en el quinteto que dirige el DT Alvaro Castiñeira (ex Ferro) también hubo una buena labor del escolta Ariel Pau (ex Argentino de Junín), quien consiguió 16 tantos y 2 pases gol.



En el elenco 'millonario', el armador Gianluca Pellegrino acumuló 15 unidades y 14 rebotes. Mientras que Santiago Gandolfo sumó 19 puntos y 6 rebotes para el conjunto que dirige Roberto Santín.



Por su lado, Racing no pudo con Los Indios de Moreno, que se impuso como local, por 72-58



En el quinteto del Oeste bonaerense se lució el base Alejandro Eiguren, responsable de 12 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes. En el elenco de Avellaneda lo mejor llegó de la mano de Matías Núñez, con 24 tantos y 13 rebotes.



Otros marcadores: Estudiantil Porteño 90-Huracán de San Justo 70; Pedro Echague 86-Caza y Pesca 75



Mañana jugarán Huracán de San Justo-Los Indios de Moreno e Institución Sarmiento-Caza y Pesca (ambos a las 20.00); Vélez Sarsfield-Pedro Echague (20.30). En tanto, el lunes se enfrentarán Lanús-Wilde Sporting (21.00) y el martes lo harán River Plate-Estudiantil Porteño (21.00).