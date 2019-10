Lanzan en La Plata una agencia de noticias de trans y travestis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una agencia de noticias a cargo de personas trans, travestis, lesbianas, bisexuales y no binaries fue presentada hoy en la Universidad Nacional de la ciudad de La Plata, en una iniciativa comunicacional inédita en la región que busca informar sobre ese colectivo de disidencias sexuales y erradicar los estigmas sociales que pesan sobre ellas. Se trata de la agencia Sudaka, que se promueve como "un espacio conformado por comunicadoras sociales, trans, travestis y de géneros no binarios para la producción de contenidos comunicacionales" desde la página www.sudakatlgbi.com.ar. El nuevo medio de comunicación fue puesto en marcha esta tarde, en un acto realizado en la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde Claudia Vázquez Haro, presidenta de la asociación Otrans Argentina y directora de la agencia, expresó hoy que "es un día de felicidad, una demanda histórica que veníamos haciendo por lo que agradecemos al Fondo Internacional Trans que aprobó el proyecto que se enmarca con algo de suma importancia que es que quien escribe, quien saca las fotos, todos somos trans, travestis y de género no binario". "Es la primer agencia de este tipo a nivel regional, y contamos ya con corresponsalías en 8 países", sostuvo. Vázquez Haro explicó que la agencia se llama Sudaka porque "tiene que ver con volver a nuestras raíces latinoamericanas, a que somos trans, travestis, lesbianas y sudacas, de una latinoamérica mestiza". "Queremos resignificar la carga peyorativa de la palabra sudaka y en eso de hacer de un estigma un emblema tenemos experiencia", ironizó. El portal de noticias comenzó a funcionar hoy en un espacio de la facultad de Periodismo platense con un plantel de 14 periodistas que escribirán sobre problemáticas trans, siendo trans para "darle voz a todo aquello que no nos cuentan y a desmantelar el imaginario común de las personas trans".