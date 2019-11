Lanzan un tema póstumo de George Michael que será parte de una película inspirada en sus canciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

“This is how (We want you to get high)”, un tema póstumo de George Michael y el primero original en siete años, que será parte de la banda de sonido de “Last Christmas”, una película inspirada en sus canciones, fue dado a conocer hoy por la discográfica Universal Music.



Se trata de una composición del propio artista fallecido en la Navidad de 2016, quien también la produjo junto a James Jacksman, su habitual colaborador, y registrada en los Air Studios de Londres en una de sus últimas sesiones.



La canción cuenta con un ritmo funk de medio tiempo y en ella se puede escuchar la voz de George Michael procesada de manera tal que, en una primera escucha, resulta prácticamente irreconocible.



“This is how (We want you to get high)” será uno de las doce temas que formarán parte de la banda sonora del filme “Last Christmas”, de los cuales tres pertenecen al grupo Wham! y el resto a su etapa como solista.



El filme, protagonizado por Emilia Clarke, Henry Golding y Emma Thompson, quien además coescribió el guión, tiene fecha de estreno en nuestro país para el 5 de diciembre y llegarás a las salas con el título “Last Christmas: Otra oportunidad para amar”.