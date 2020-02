Lanzan una campaña para prevenir la violencia contra las mujeres en los carnavales jujeños

El colectivo de mujeres "Ni una menos" de las localidades quebradeñas de Tilcara y Maimará lanzó hoy una campaña en las redes sociales y medios de comunicación para evitar la naturalización de los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres en los festejos de los carnavales jujeños.



Se trata de la campaña bajo las consignas “En carnaval no todo vale”; “Tenemos derecho a divertirnos sin miedo, sin abusos ni violencia”; “En carnaval nos cuidamos entre todas”, que impulsada por segundo año consecutivo.



“El mensaje que queremos dar para toda la comunidad es que a todos nos gusta el carnaval pero no por eso hay que naturalizar la violencia que se da en el marco de los festejos”, señaló a Télam, Teresa Jordán, integrante del colectivo.



La activista señaló que “la idea es que todos nos divirtamos y que nadie termine lamentando una situación de violencia, o de abuso de manera individual o en grupo”.



Entre los festejos de carnaval en las diferentes localidades se registran denuncias por intentos de violación, acoso sexual y otros tipos violencias que se busca evitar a través de la difusión de mensajes por redes sociales, afiches callejeros y tres spot radiales que se publicarán en las radios de la Universidad de Nacional Jujuy, la capital provincial, La Quiaca, Ledesma, Humahuaca, entre otras.



Las mujeres, además, buscan realizar un llamado de atención a las autoridades e instituciones locales y provinciales para que “las actividades que se realicen cuenten con los recursos del estado y tengan perspectiva de género”.



“No te separes de tu grupo”; “Si algo te incomoda no te calles”; “Si te vas con alguien avisa”, son algunos de los mensajes que se escuchan en los spots que circulan en las FM.



En las campañas también promueven ante un caso de violación acudir al hospital local y solicitar el kit de emergencia.



“La idea es sostener durante toda la época de carnaval en las redes sociales los mensajes y convertirnos en una referencia de acompañamiento por si sucede alguna situación”, dijo finalmente Jordán.