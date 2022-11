En medio de días de mucha convulsión política puertas adentro de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente, pasó por el Café de la Política de Yo Te Invito y no sólo habló sobre la disputa con Patricia Bullrich, sino que además le dejó un claro mensaje al gobernador Uñac sobre la distribución de los fondos de Nación y sentó posición sobre el papel en la provincia de Marcelo Orrego, Enzo Cornejo y Eduardo Cáceres.

- Lo hemos encontrado en un día movido para Juntos por el Cambio, sobre los dichos de Patricia Bullrich ¿qué análisis hace?

Mi visión es que hoy en la Argentina estamos en un país en el que han matado a una persona para robarle la moto, la delincuencia en el conurbano que acá es terrible. Lo que pasa en todo el país con los precios. El kilo de asado en San Juan debe salir $1.500, el kilo de pan más o menos $450. Es algo que pasa en todo el país, eso es lo que nos pasa a los argentinos hoy. Mientras eso pasa tenemos políticos que se pelean y yo no me engancho. No creo en las discusiones internas. Estoy para pelear, pero contra esos problemas. Yo peleo acá en Capital contra la delincuencia todos los días, tenemos la tasa más baja de delito en la historia. Ahí en San Juan hay que pelear para generar un plan de desarrollo para toda la provincia, esa es la pelea que hay que dar. No creo, no entro en las peleas internas.

- ¿En algún momento va a tener que dar esa pelea o no?

Va a elegir la gente. Va a haber una PASO y la gente va a elegir candidatos. En algún momento de la campaña puede haber discusiones. Discutamos cómo bajar la inflación, discutamos cómo mejorar la seguridad, cómo generar un plan de desarrollo federal para que San Juan pueda crecer y decidir sus obras. Eso es lo que necesitamos, un país federal. Son las discusiones que tenemos que dar. Consolidamos la unión de Juntos por el Cambio.

- Se habla mucho del país federal, ¿hoy usted ve un país federal?

Estamos lejísimos de eso. Hoy somos un país unitario. El kirchnerismo ha concentrado los recursos a nivel nacional. La discusión no es entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior, esa discusión se zanjó hace 150 años. La discusión es entre el Gobierno nacional y los gobernadores, donde el kirchnerismo, apoyado por los gobernadores como el de la provincia de San Juan, concentrara los recursos. ¡Basta! Tenemos que construir un país federal donde los sanjuaninos manejen sus propios recursos. Si San Juan quiere construir una ruta tiene que venirse para acá a pedir la plata a burócratas que ni conocen la provincia. Basta de eso, el plan de infraestructura lo tienen que decidir los sanjuaninos.

- Uñac viene diciendo que CABA es la que muchas veces se queda con recursos que tendrían que venir a las provincias, ¿qué piensa de esto?

Él sabe que no es así. Buenos Aires es lejos el distrito que más recursos propios genera. El gobernador y muchos otros apoyaron la concentración en el Gobierno nacional. El problema es que los recursos de los argentinos están en la Nación, no lo tienen otras provincias. Esa es la discusión que hay que dar.

- Hace algunas semanas el exdiputado Eduardo Cáceres dijo que no es Marcelo Orrego el referente de Juntos por el Cambio en San Juan, ¿eso ha cambiado en algo?

Nosotros tenemos un equipo. Obviamente, Marcelo Orrego tiene un rol de liderazgo, ha sido cabeza de lista. Yo trabajo muy bien con él, lo respeto muchísimo. También está Enzo Cornejo, el presidente del PRO de San Juan, que lidera el partido en la provincia. También está Roberto Basualdo, ¿quién va a negar la trayectoria de él, que tiene una visión de país muy moderna? Estuve también con Cáceres, que estuvo acá hace muy poco. Tenemos un muy buen equipo y Marcelo Orrego es clave. Están haciendo un buen proyecto para que San Juan se desarrolle con la minería responsable. También con el turismo, San Juan tiene algunos lugares divinos, con la cordillera y todo. Y no se explota. Podría explotarse mucho más. ¿Sabes la cantidad de trabajo sanjuanino que podría salir del turismo?

- Hablando de la provincia, ¿hay algún mensaje para el resto de la oposición que por ahí critica y no quiere sentarse en la misma mesa? En las elecciones pasadas estuvieron a muy poquitos votos de ganarle al FdT.

Primero, no tengo duda que vamos a ganar las elecciones a gobernador en San Juan. Tenemos un equipo de primera con Orrego, con Basualdo, con Cáceres. Son muchos años del mismo gobierno, es una provincia con muchas riquezas naturales que podría estar mucho mejor. Podría estar produciendo más, exportando más también. Todo eso genera trabajo. Todo eso hay que sumarle una revolución del trabajo sanjuanino para preparar a todos esos chicos jóvenes capacitados para después alimentar esas industrias. Necesitamos también trabajar en la inseguridad, la última vez que hablé con mi equipo en San Juan me comentaron que crece cada vez más. Hay que crear un plan integral y estamos trabajando en eso.

- San Juan va a adelantar las elecciones, es un hecho. Se van a hacer entre el 30 de abril y el 14 de mayo. ¿Le parece bien que se juegue en diferencia respecto de Nación?

Primero, estoy en total desacuerdo con lo que hizo el gobernador con la ley de lemas. La ley de lemas la tenés en Formosa, en Santa Cruz. En Formosa hace 27 años que gobierna la misma persona. Eso es lo que hace, perpetuar gente en el poder. En el otro sistema vos votás a alguien y listo, con lemas vos votás a uno, pero terminás votando a otro porque se juntan en lemas y tu voto termina apoyando a alguien que no tenes ni idea y que probablemente ni te guste. Respecto a la fecha, no creo que a la gente no le importe. La gente quiere un cambio en San Juan y va a votar un cambio en mayo, junio, en agosto o en octubre.

- Se lo nota más confiado que en otra oportunidad, con eso de que San Juan va a votar al cambio…

Sí porque tenemos un buen equipo en San Juan. Están gobernando los mismos hace muchos años y los resultados se ven, podrían ser mucho mejores. Podrían tener una provincia mucho más pujante, que apoye a los emprendedores, que haga potenciar el vino en la provincia, que es una zona muy fértil para eso. Insisto con el turismo, que genera mucho trabajo.

- ¿Se podría aprender de Buenos Aires con esto del turismo?

A mí no me gusta el concepto de aprender de Buenos Aires, los sanjuaninos saben muy bien qué hacer. Lo que sí cualquier experiencia que pueda ser aplicable, estamos para compartirla. Pero los que deciden son ellos. Desde acá estamos para ayudar, desde Buenos Aires no voy a decirles lo que tienen que hacer. Si acá la ciudad está explotada por los recitales y la gastronomía.

- ¿Por qué el argentino y el sanjuanino deberían elegir el cambio?

Tenemos 7% de inflación por mes, tenemos 40% de pobreza, no hay reservas en el Banco Central. Es un país que no crece, con la inseguridad cada vez le va peor, con zonas del país que están tomadas por la droga. Acá en el conurbano hay un nivel de penetración de la droga terrible. No se puede frenar si no hacés nada. La conectividad, los vuelos los cortaron. Te querés ir a Entre Ríos y tenés que viajar primero a Buenos Aires… Eso ya no se puede más.

- Estuvo Wado de Pedro en San Juan y habló de quitar las PASO ¿No cree que sería más fácil esto para la gente?

Ellos cambian las reglas del fútbol a un mes del mundial. No va, eso es trampa.

- ¿La trampa es porque creen que van a perder?

Es porque creen que les conviene. No pueden cambiar las reglas porque creen que les conviene. No podés cambiarlo por interés propio.

- ¿Quiénes van a ser candidatos en JxC además de usted?

Todavía no está definido ningún candidato. Ni yo ni nadie. Eso lo va a elegir la gente en las PASO. Hablar ahora de candidaturas no es prudente. Voy a ir a San Juan a fin de año a escuchar al pueblo, a escuchar a los comerciantes.