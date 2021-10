Larreta disparó contra el kirchnerismo: “Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo sobre el país que queremos”

En vista a las próximas legislativas, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó los pedidos de diálogo del Gobierno Nacional y descargó una fuerte crítica al kirchnerismo, por el congelamiento de precios y por la postura que adoptó la administración de Alberto Fernández ante el conflicto en la provincia de Río Negro, entre otras cuestiones que atraviesan a la gestión nacional durante la campaña.

El dirigente opositor criticó aparte del frente Todos durante una recorrida por Entre Ríos, una de las provincias que la oposición ganó en las PASO y donde Juntos por el Cambio apuesta a la polarización para sumar más votos.

“Con gente como la que integra el kirchnerismo, que cree que prohibiendo la exportación de carne va a bajar el precio, en vez de promoverla para tener laburo; que cree que con controles de precios, algo que ya se implementó infinidad de veces y no funcionó nunca en la historia, va a bajar la inflación; que cree que el gobierno federal no tiene que apoyar cuando una provincia tiene un problema grave de seguridad; que no cuestiona las violaciones de derechos humanos en Nicaragua o Venezuela; que la educación no sea una prioridad, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo sobre el país que queremos”, sostuvo el dirigente opositor.

Esas palabras surgieron a la prensa luego de recorrer la peatonal y el centro de Paraná y hablar con comerciantes junto al senador nacional Martín Lousteau. Los referentes opositores viajaron para apoyar a los candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio que encabezan la lista local: Rogelio Frigerio, Marcela Antola, Atilio Benedetti y Nancy Vallejos. La agenda de Larreta y Lousteau, que inició ayer en Córdoba, luego en Santa Fe y en Paraná, continúa esta tarde en Rosario.

En recorrida por la provincia entrerriana, Larreta remarcó la importancia de ese distrito para la oposición en las elecciones del 14 de noviembre: “En Entre Ríos, con algunos puntos más, podemos sumar un diputado y hacer la diferencia. Para los que quieran ponerle un freno al kirchnerismo, el bloque a fortalecer es el de Juntos por el Cambio. Los entrerrianos pueden ser protagonistas a la hora de equilibrar la balanza en el Congreso”, sostuvo.

“Las transformaciones que necesita el país tienen que sostenerse en el tiempo, por eso la Argentina necesita un acuerdo más amplio”, agregó. Y se mostró desconfiado de los llamados a un acuerdo de parte de la administración nacional de Alberto Fernández: “La invitación al diálogo tiene que ser del Gobierno Nacional, que fueron votados por la gente para gobernar por cuatro años. Hoy no veo esa vocación”.

Por su parte, Lousteau afirmó que el reparto de dinero que está haciendo el gobierno nacional en la campaña electoral “es de un enorme cinismo” porque “si quieren ayudar a la gente de verdad, lo hacen permanentemente, no quince días antes de una elección”. “Si hay una necesidad, la hay antes, durante y después de la elección”, dijo Lousteau y agregó que “si lo hacen a días de las elecciones, es porque el gobierno sólo quiere ayudarse a sí mismo”.

Mientras, el candidato a diputado y exministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, agregó: “Tenemos concentrada toda nuestra energía en esta elección. El 14 de noviembre se juega el futuro de nuestra provincia y el de la Nación. Vemos que el kirchnerismo está intentando comprar esas voluntades que no puede compensar con políticas públicas. Pero nosotros sabemos que la dignidad de los argentinos y específicamente la de los entrerrianos, no está a la venta y no se puede comprar”. Y cerró: “Tener en nuestra provincia a Horacio y Martín nos llena de energías para lo que viene. Son personas con las que compartimos los mismos valores y con quienes vamos a trabajar juntos el futuro del país y el de Entre Ríos”.

Con información de Infobae.