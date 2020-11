Las agencias de viaje ya incluyen el seguro Covid-19 en los paquetes que ofrecen

En medio de la pandemia de coronavirus, las agencias de viajes sanjuaninas comenzaron a ofrecer paquetes con una particularidad: incluyen seguro Covid por si los pasajeros comienzan a sentir síntomas o se enferman durante el viaje.

Según informó a DIARIO HUARPE el titular de la Asociación de Viajes y Turismo, Ariel Giménez, el que incluyen en los paquetes es el del plan básico cuya cobertura es de hasta $30.000 en caso de que una persona enferme. No obstante, los viajantes pueden solicitar otros con mayor cobertura y abonar la diferencia.

“El seguro aplica una vez que la persona tiene los síntomas. Una vez contratado, desde la agencia entregan un voucher y, cuando el pasajero tiene síntomas, debe llamar a un 0800 para anunciar la situación y que lo orienten dónde ir y qué se debe hacer”, explicó Giménez.

Cada empresa trabaja con varias compañías médicas que ofrecen estos seguros con diversos costos. Antes de contratarlo es necesario tener en cuenta que generalmente hay varios planes con diferentes montos que se abonan por día. La edad es otro factor que influye en el precio debido a que las personas mayores de 76 años deben pagar un poco más.

Si hay ciudadanos que viajen de forma particular pueden pasar por una agencia de viaje y contratar este seguro cuyo valor dependerá de la cobertura que ofrezca. “Si van grupos familiares van a tener algún beneficio”, contó.

Además de la asistencia médica a pacientes con coronavirus el seguro incluye coberturas por accidentes, traslado o repatriación sanitaria, odontología de urgencia, repatriación funeraria, enfermedades preexistentes, asistencia legal por accidentes de tránsito, asistencia médica por prácticas de deportes amateur, asistencia médica para embarazadas hasta la semana 32 de gestación, entre otros.

Precios aproximados de los seguros

Plan Básico:

Incluye hasta $30.000 de cobertura médica y el precio depende de las edades de los pasajeros interesados. Quienes tengan hasta 75 años deberán abonar USD 0.50 por día + IVA 21%. Es decir que, si el dólar se adquiere al valor oficial serían unos $85 por día. Con dólar blue el precio sería de alrededor $104, según la cotización de este viernes (dólar oficial a $140 y dólar blue a $172). Si la persona tiene de 76 a 99 años el costo es de US$ 0.75 por día + IVA 21%. Esto significa unos $128 al dólar oficial o $156 si es dólar blue.

Plan Plus:

Incluye hasta $60.000 de cobertura médica y quienes tengan hasta 75 años tendrán que abonar US$ 2,50 por día + IVA 21%, unos $424 al dólar oficial o $520 al blue. Para aquellos que tengan de 76 a 99 años el costo será de US$ 3,75 o $635 al dólar oficial o $780 al blue.

Plan Premium:

Incluye hasta US$ 5.500 de cobertura médica y hasta los 75 años cuesta US$ 4,30 por día + IVA 21%, unos $728 al dólar oficial y $895 al blue. Mientras que, para quienes tengan de 76 a 99 años sale US$ 6,45 día + IVA 21%, es decir, unos $1.092 al dólar oficial y $1.342 al blue.