Rodrigo Esmella llega a San Juan con “Las Aventuras del Explorador”, inaugurando la temporada de espectáculos infantiles en receso de invierno. El espectáculo será este jueves 13 de junio a las 17. Las entradas están a la venta en www.entradaweb.com con un valor que va desde los $7.000 hasta los $10.000.

DIARIO HUARPE conversó con Esmella, para adelantar cómo será el show en San Juan.

Aprender divirtiéndose

Las Aventuras del Explorador es una obra de teatro, un show infantil en el que hay cinco artistas en escena, el explorador, dos bailarines y dos bailarinas en el que todo el tiempo están interactuando con el público, no solamente el público pequeño, sino también con los adultos. “Es un show que intenta incorporar a todos en ese momento de diversión, muy educativo, con cuestiones muy simples que, por supuesto apuntan a esta franja etaria de tres a ocho, nueve y hasta diez años, así que vamos repasando colores, vocales, juegos, máquinas, hacemos canciones, coreografías bueno. Es un show muy muy divertido y para toda la familia”, explicó Esmella.

Risas a todo pulmón

“Este es un show que nació hace dos años atrás, con un amigo, que es el actual productor. Y bueno, fue creciendo muy de a poco, más allá del desarrollo que tuvimos. Nos manejamos todos en un minibus, antes era una combi”, así viajando por todo el país, la obra del explorador es una aventura más en la vida de Rodrigo.

“Este 2024 arrancamos de vuelta con una gira y en vacaciones de invierno estaremos recorriendo de vuelta al Norte del país. Hace poco estuvimos en Neuquén” agregó. “Todos los del equipo somos los encargados de bajar la escenografía, armarla, montar todo el escenario. Hacer la función, terminar la función, desarmar todo, guardar todo y viajar. Y bueno, Leandro y yo somos los choferes de este minibus. Así que hacemos todo, literalmente hacemos todo”, agregó.

El arte para los más chicos

Este proyecto que gira por el país tiene como protagonista a un actor que pasó por todos los géneros y se quedó en la escena infantil. Sobre esto Esmella explicó: “Mi relación con lo artístico, lleva ya muchos años y tuve la suerte de hacer distintos géneros, drama, comedia, revista y siempre había querido hacer infantil. No se había dado y bueno, esta es la primera experiencia y me encanta, porque me conecta a mí con lo que fueron las experiencias que yo viví cuando era chico”, argumentó el multifacético artista.

“Recordando a mi mamá llevándome a distintos espectáculos infantiles, y lo que cada uno de esos shows generaba en mí cuando era chico es que subirme ahora al escenario, me da la posibilidad de recrearle a todos los chicos, que participan en cada función, las emociones que yo cuando era como ellos. Eso para mí es un privilegio y es una responsabilidad, así que nos tomamos muy en serio esta obra, este show y disfrutamos muchísimo hacerlo y llevarlo a todos lados”, cerró.