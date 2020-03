Las boxeadoras argentinas celebran su día

El 25 de marzo de 2001, la Federación Argentina de Box reglamentó la práctica y competencia del boxeo femenino y entregó la licencia número 1 a Marcela "La Tigresa" Acuña. En homenaje a ese hecho, con la boxeadora más emblemática del país, se instituyó oficialmente el Día de la Mujer Boxeadora.

La Legislatura porteña realizó en 2019 la promulgación del decreto que tiene por objetivo visibilizar a las mujeres que practican y se destacan en esa disciplina. Esa medida fue aprobada de manera unánime por los legisladores. Cabe acotar que el proyecto de ley fue impulsado por la Unión de Periodistas de Boxeo (UPERBOX).

San Juan tiene el honor de contar con dos campeonas del mundo, en un deporte que –de a poco- dejó de ser patrimonio exclusivo de los hombres.

María Cecilia Román es la campeona del mundo de la FIB en categoría Gallo y ha defendido su título en cinco ocasiones.

Respecto al hecho de ser boxeadora, Cecilia dice: “A veces la cotidianidad de algunas cosas no permite tomar una distancia adecuada para ver con objetividad lo que hacemos, el por qué y el para qué de lo que hacemos... me pregunté por qué el boxeo y no otro deporte. El hecho de ser boxeadora es enfrentar mis propios miedos y límites. En una entrevista dije que no sabía si el boxeo me eligió a mí o yo al boxeo. Se dice que el deporte saca lo que uno trae. A través del boxeo descubrí cualidades y características (no solamente buenas, sino también muchas a mejorar) que eran parte de mí y que antes no las había notado y que las puse en práctica en los problemas o dificultades de la vida”.

Por su parte, Leonela Yúdica es campeona mundial FIB de peso Mosca desde 2014 y en 2016 fue premiada con el anillo de diamantes por ser considerada la mejor boxeadora del año, en una ceremonia realizada en la ciudad de San Petersburg, Florida, Estados Unidos. En agosto del año pasado, defendió por octava vez su título.

Sobre su sentir como púgil en este día, Leonela dice: “Para mí el boxeo, además de ser un deporte, es una forma de vida. Me enseña, día a día, que a pesar de los golpes y caídas debo levantarme y seguir. Por eso, hoy quiero desearles un muy feliz día a todas aquellas boxeadoras que en cada entrenamiento, sesión de sparring y peleas, dejan todo y más para superarse día a día”.

Dos grandes campeonas, ejemplos de disciplina, perseverancia e importantes valores, además de su capacidad y condiciones para lograr situarse en lo más alto del boxeo mundial. San Juan se siente orgullosa de sus campeonas.

La provincia tiene varias boxeadoras que vienen siguiendo el camino de las campeonas mundiales; tal es el caso de Gabriela Páez, quien fue doble medalla de oro en los Juegos Evita, la campeona argentina Amateur kg 57 Luciana Alcota y Fátima Villafañe, entre las más destacadas.

"La conmemoración de esta fecha busca reconocer la lucha de las mujeres a por abrir caminos de igualdad en los diferentes ámbitos sociales, culturales y deportivos, sobre todo en una comunidad como la del boxeo en la que predominan los hombres y en la que hasta tenían vedada la práctica del arte de los puños", recalcaron desde UPERBOX.