Las compras anticipadas récord de granos ya representan un cuarto de la cosecha 2019/20

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las compras de la nueva cosecha de granos por parte de exportadores y de la industria alcanzó al 10 de noviembre el récord histórico de 29,4 millones de toneladas y triplicó el promedio de los últimos cinco años, informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



De esta manera, a la fecha ya se compró el 23% de la producción estimada en más de 120 millones de toneladas de los seis principales cultivos (soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo) del ciclo 2019/20.



Según la entidad bursátil, esto "no sólo constituye un récord histórico, sino que prácticamente triplica el volumen de los últimos cinco años y supera en más de 12 millones de toneladas los negocios cerrados para la misma altura del año anterior".



Asimismo, la BCR destacó que "el aumento en el volumen de negocios anticipados de la nueva campaña es un fenómeno que se viene sosteniendo en los últimos años, aunque la tasa de crecimiento de esta campaña es la más alta de los últimos tres años".



En efecto, a noviembre de 2016, los más de 12 millones de toneladas negociados de la campaña próxima representaban un aumento del 240% respecto del año anterior.



Este volumen volvió a crecer 30% a noviembre de 2017, 10% a noviembre de 2018 y 72% a noviembre de 2019, al alcanzar las 29,4 millones de toneladas registradas a la fecha.



La Bolsa rosarina indicó que este fenómeno puede explicarse a partir de una multiplicidad de factores, que llevó a que las ventas anticipadas ya hayan adquirido un cuarto de la cosecha por venir.



Entre ellos, destacaron la necesidad de financiamiento del sector productor, de cubrirse ante el riesgo de una baja de los precios ante un contexto decreciente de los valores, la dura competencia de la industria y la exportación por hacerse de mercadería y la "indefinición en la política agropecuaria ante el cambio de gobierno, donde los productores presumen que los precios de los granos pueden llegar a bajar en el corto plazo".



Como contracara de la aceleración de negocios anticipados, se ajusta con igual fuerza la disponibilidad de granos para vender.



A principios de noviembre, restan comercializar 98 millones de toneladas de los principales seis cultivos a cosechar en la campaña 2019/20, el volumen más bajo desde el 2013 si exceptuamos la fatídica campaña 2017/18, cuando una severa sequía diezmó la producción de granos gruesos.



En el desagregado por grano, los cereales encabezan las compras anticipadas.



Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a la fecha se llevan vendidos 12,6 millones de toneladas, cifra que cuadriplicó las compras de la nueva campaña al promedio de los últimos cinco años.



Al maíz le sigue el trigo, con compras anticipadas de 8,3 millones de toneladas, lo cual significa que cerca del 50% de la estimación de producción ya se comercializó con sólo el 20% del área sembrada cosechada.



El tercer lugar lo ocupa la soja con 7,8 millones de toneladas, y todavía no superó el promedio de los registros de últimos cinco años a la fecha.



Por último, las compras de girasol totalizaron a la fecha 350.000 toneladas y las de cebada 400.000 toneladas, mientras que por sorgo todavía no se realizaron compras anticipadas.