Las confesiones de Dani Alves desde la cárcel

Dani Alves continúa detenido en el centro penitenciario de Brians 2, donde los próximos días serían claves para su futuro. El futbolista de 39 años fue culpado por abusar sexualmente de una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Se encuentra a la espera de lo que sus nuevos defensores puedan hacer ante la justicia, ya que presentarán un recurso para poder ser liberado mientras espera por el juicio.

En las últimas horas, se dio a conocer nueva información sobre el caso del defensor. De acuerdo al diario “La Vanguardia”, de España, Dani Alves habló sobre su detención y cómo está viviendo estos días: "El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más", fueron algunas de las palabras que el lateral les dirigió cuando fue entrevistado por distintos empleados del penal la semana pasada.

"Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", comentó Dani Alves. Por otra parte, el periódico español describió cómo vieron al jugador brasileño: "Muy tranquilo, reservado, de pocas palabras y sin externalizar demasiadas emociones".

Más declaraciones de Dani Alves

Días antes, mediante un video, el exfutbolista del FC Barcelona aprovechó para contar su versión del hecho a quienes lo siguen en este proceso: "Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño".

"Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy", sentenció el reconocido exjugador de Pumas de México, Dani Alves.